Star Wars : Théoriquement, Yoda avait à peine 30 ans quand il est mort

Si les informations de The Mandalorian sont une indication, alors Yoda avait environ 30 ans quand il est mort dans Star Wars

L’âge de Yoda dans Star Wars est un peu complexe. Techniquement, il a vécu 900 ans mais en termes de développement, Yoda était bien plus jeune que son apparence. En effet, si on prend l’exemple de Bébé Yoda dans The Mandalorian, on nous dit qu’il a 50 ans mais physiquement, c’est un bébé. Il a le développement d’un enfant entre 18 et 24 mois.

Quand Yoda est mort dans Le Retour du Jedi il a visiblement vieilli et on sait qu’il a environ 900 ans, Si son apparence est aussi très âgée, on peut en déduire que l’espèce de Yoda est frappée par la sénescence et vieilli considérablement une fois atteint une certaine maturité.

Parfois, les humains ont l’air plus âgé qu’ils ne le sont vraiment, c’est donc aussi possible pour l’espèce de Yoda. Selon la théorie du site Gizmodo, au moment de sa mort Yoda aurait le développement d’une personne d’environ 27 ans.

En faisant le calcul par rapport à Bébé Yoda qui aurait le développement d’un enfant humain entre 18 et 24 mois, on peut en déduire l’âge de Yoda. Si l’Enfant a le développement humain d’un bébé de 18 mois alors un mois est l’équivalent de 2,78 années et si c’est 24 mois, alors un mois est l’équivalent de 2.08 années. Cela veut dire qu’à 900 ans, Yoda avait le développement d’un adulte entre l’âge de 27 et 36 ans quand il est mort.

Evidemment, ce n’est qu’une théorie mais sachant que l’espèce de Yoda vieilli différemment, il était bien plus jeune que ce qu’il paraissait.

Source : Gizmodo / Crédit ©Lucasfilm