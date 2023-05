Iron Man : Robert Downey Jr aurait pu jouer un autre personnage Marvel

Jon Favreau dit que Robert Downey Jr. était en pourparlers pour jouer un autre personnage de Marvel avant Iron Man.

En 2008, Robert Downey Jr. s’est lancé dans une aventure qui a non seulement changé sa carrière, mais qui fut aussi le début du Marvel Cinematic Universe. En effet son rôle de Tony Stark alias Iron Man a changé la donne quant à la façon dont Marvel approche ses films. Mais avant de signer pour ce rôle, Downey Jr. aurait pu jouer quelqu’un d’autre.

Dans une nouvelle rétrospective célébrant le 15e anniversaire du film qui a lancé l’univers cinématographique Marvel, Jon Favreau – qui a à la fois réalisé et joué dans Iron Man en tant que Happy Hogan – a révélé que Downey était initialement intéressé à jouer l’antagoniste des Quatre Fantastiques de 2005.

« Je me souviens que vous aviez déjà tous rencontré [Downey] pour Doctor Doom ou quelque chose sur un autre projet », a déclaré Favreau lors d’une conversation avec le patron de Marvel, Kevin Feige. « Je crois qu’il avait auditionné pour Les Quatre Fantastiques, donc tout le monde savait en quelque sorte qui il était. »

C’est Julian McMahon (Nip/Tuck, Charmed) qui a finalement joué Victor Von Doom, tandis que Downey a fini par enfiler son armure emblématique dans neuf films à travers le MCU. Tout s’est donc passé comme il le fallait et Favreau et Feige pensent que ne pas avoir Downey comme Tony Stark aurait réécrit le MCU tel que nous le connaissons.

« Il était la pièce du puzzle qui a tout fait fonctionner », a expliqué Favreau. « Je me souviens m’être assis avec le gars, et je me suis dit : ‘Il a cette étincelle dans les yeux et il est prêt.’ C’est à ce moment-là que nous étions dans ton bureau et que nous pointions sa photo en disant: « Nous devons essayer de trouver une solution. » »

Lorsqu’ils ont amené Downey pour un test vidéo, Favreau a immédiatement su qu’ils avaient trouvé leur Iron Man. « Une fois que c’était lui, c’est là que ma vie est devenue beaucoup plus facile », a déclaré Favreau. « Parce qu’il a compris. Il a compris la voix du personnage. Et puis un par un, les gens sont monté à bord parce que là c’est devenu quelque chose d’intéressant. »

Feige, qui a également rappelé le casting de Downey comme un moment crucial pour le film qui a lancé le MCU, a déclaré à Favreau : « Ce ton que toi et Robert avez découvert sur ce film, je dirais qu’il est devenu en quelque sorte le modèle d’une grande partie de ce que le MCU est devenu. »

Il a ajouté : « Je me souviens des films ultérieurs – nous en reparlerons lors du 15e anniversaire de ceux-ci – il y a eu des jours sombres. Et je disais à Robert : « Nous ne serions pas dans ce truc sans toi. » Ce qui veut dire que nous n’aurions pas de studio sans lui. »

Source et crédit ©Marvel