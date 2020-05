Justice League et Suicide Squad : Le film original de David Ayer connecté à celui de Zack Snyder

Le scénario original de Suicide Squad de David Ayer devait directement mener aux événements de Justice League de Zack Snyder.

Apparemment, les films Suicide Squad et Justice League étaient étroitement liés. David Ayer a révélé que son film Suicide Squad de 2016 allait initialement mener directement au film Justice League de Zack Snyder. À l’époque, Snyder travaillait sur une épopée qui aurait été répartie sur deux films, mais éventuellement, les choses ont changé.

Sur Twitter, en répondant à un fan, Ayer révèle qu’il travaillait de près avec Snyder : « Nous avions synchronisé les scénarios – Squad était la rampe d’accès pour JL – qui était un arc cinématographique en deux parties beaucoup plus ambitieux avec une portée impressionnante. Squad était l’apéritif de l’épopée de Zack. « Les plans les mieux préparés » comme on dit. »

We synced up storylines – Squad was the on-ramp for JL – which was a much more ambitious two part movie arc with impressive scope. Squad was the appetizer for Zack’s epic. ‘Best laid plans’ as they say. https://t.co/vqpeGwiKda

— David Ayer (@DavidAyerMovies) May 28, 2020