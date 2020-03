Arrowverse : Les séries DC Universe n’ont pas été conçues avec l’idée d’un crossover avec la CW

Les séries de DC Universe, comme Doom Patrol et Titans n’auraient jamais dû être connectées à l’Arrowverse.

Le crossover Crisis on Infinite Earths a été l’occasion de connecter plusieurs séries et propriétés de DC. Ce fut un événement qui a ravi les fans qui ont réalisé que plusieurs des séries et des films DC partageaient un seul et même multivers, même s’ils ne se déroulaient sur la même Terre.

Alors que les univers parallèles étaient détruits les uns après les autres, puis une fois que les choses se sont remises plus ou moins en place, les fans de DC ont pu voir que Doom Patrol, Stargirl, Titans et encore Swamp Thing, faisaient partie de l’Arrowverse.

Mais à l’origine, les séries de DC Universe n’étaient pas censées être intégrées à l’Arrowverse. Elles ont été conçues de manière indépendante. Le producteur exécutif de l’Arrowverse, Marc Guggenheim s’est récemment confié dans une interview à Fake Nerd Podcast et a expliqué combien cela a été complexe de mettre en place ce crossover gigantesque en 5 parties.

Il souligne que, bien que Berlanti Prod soit derrière toutes ces séries, les séries de DC Universe ont été produites avec « l’intention de ne jamais avoir à participer au crossover CW.» Les acteurs et les producteurs des séries DC Universe ont même eu « l’assurance créative » que ça n’arriverait pas.

Puis il ajoute : « [Ceci] est un événement Arrowverse, cela se fait entre les séries de l’Arrowverse, et quand nous mettions en place l’histoire, nous essayions toujours de trouver le bon équilibre en se demandant combien de personnages non-Arrowverse nous devrions apporter », dit Guggenheim.

Réunir tous ces personnages n’a pas une tâche facile. Crisis On Infinite Earths a été comparé à Avengers: Infinity War et Endgame de Marvel car les deux propriétés ont tenté de rassembler tous leurs personnages respectifs dans un scénario unique et cohérent. Cependant, Marvel possède et contrôle tous les personnages apparus dans Infinity War.

En revanche, les droits des différentes propriétés de DC sont répartis entre DC Universe, Fox, et bien sûr, The CW. C’est pourquoi Guggenheim souligne à quel point il était incroyablement complexe de coordonner les personnages Arrowverse et DC Universe pour apparaître dans les séries CW. Heureusement, les différents créatifs ont pu travailler sur les détails pour offrir aux fans 5 heures de divertissement incroyable.

Même si elles ont été inclus dans le crossover, ne vous attendez cependant pas à ce que les personnages des séries de DC Universe reviennent de manière plus significative dans l’Arrowverse ou même ne reconnaissent ce qui s’est passé durant Crisis. Elles peuvent le faire, mais elles n’ont aucune obligation.

Source : Fake Nerd Podcast / Crédit ©DC Universe et CW