Justice League : Enfin une date pour le Snyder Cut (Affiches)

HBO Max dévoile enfin une date ainsi que des affiches pour le film Justice League de Zack Snyder.

Le Snyder Cut enfin une date de sortie sur HBO Max. La nouvelle version de Justice League réalisée par Zack Snyder sortira le 18 mars sur la plateforme. L’annonce de cette date était accompagnées de quelques affiches en noir et blanc, confirmant l’information.

On noter que le film sortira la même semaine que le lancement de la série The Falcon and the Winter Soldier sur Disney+. En effet, le premier épisode de la série Marvel sera disponible le lendemain, le 19 mars. Ce sera donc un week-end chargé pour les fans de DC et Marvel qui auront de quoi faire.

Zack Snyder était le réalisateur original de Justice League, puis s’est retiré du projet après une tragédie personnelle. Joss Whedon a repris le film et a tourné de nouvelles scènes pour la version sortie en 2017, qui a reçu un accueil négatif de la part des fans et des critiques.

Après une campagne massive de lobbying auprès des fans pour sortir le « Snyder Cut », WarnerMedia a décidé de financer la vision de Snyder et de retravailler le film en une série limitée de 4 heures pour HBO Max, à un coût rapporté jusqu’à 70 millions de dollars.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira donc le 18 mars 2021 sur HBO Max. Quant à la sortie française, rien n’est encore annoncée.

Crédit ©HBO Max/Warner Bros