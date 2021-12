Marvel : Un film « Secret Avengers » avec Chris Evans et Scarlett Johansson ?

Les Studios Marvel seraient-ils en train de mettre en place un film secret avec les retours de Chris Evans et Scarlett Johansson ?

En apparences, il semble que les jours de super-héros de Chris Evans et Scarlett Johansson sont derrière eux. Les histoires de Steve Rogers en Captain America et Natasha Romanoff en Black Widow ont pris fin et ces deux là ont désormais des successeurs avec Sam Wilson (Anthony Mackie) qui a repris le bouclier de Cap et Yelena Belova qui semble être la nouvelle Black Widow du MCU.

Mais est-ce vraiment la fin pour les personnages de Chris Evans et Scarlett Johansson ? Le toujours très bien informé Charles Murphy de Murphy’s Multiverse a une théorie intéressante sur les retours possibles des deux dans le MCU. Selon lui, un projet déposé de Marvel nommé « Nomad » pourrait mener à un film avec le duo en tête d’affiche.

Un film dans le passé

Dans sa spéculation, Murphy pointe les quatre films Marvel sortis cette année : Black Widow, Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux, Eternels et Spider-Man : No Way Home qui ont tous introduit de nouveaux personnages. Les trois premiers avaient tous des scènes de mi-générique qui ont mis en place d’éventuelles spin-offs qui semblent évidents.

Par exemple, Shang-Chi a eu les caméos surprises de Bruce Banner et Captain Marvel alors qu’ils étudiaient l’origine des Dix Anneaux; Eternals a vu Dane Whitman avec son Ebony Blade et la voix hors caméra de Blade teaser une collaboration; et Black Widow mettait en vedette Rick Mason (OT Fagbenle), l’allié de Natasha Romanoff, volant un Avengers Quinjet afin qu’elle puisse aider ses amis à sortir de prison pour avoir désobéi aux accords de Sokovie dans Captain America: Civil War. L’autre scène post-générique de Black Widow mettait en place le retour de Yelena qu’on a pu voir dans Hawkeye.

On ne sait toujours rien du projet « Nomad » qui a été déposé par Marvel et selon Murphy ce pourrait bien être le film qui ferait revenir les stars de Captain America et Black Widow. L’idée ici, est qu’il y a peut-être une histoire à raconter durant les deux ans qui séparent les événements de Black Widow et ceux d’Avengers Infinity War durant lesquelles Steve, Natasha et Sam travaillaient en tant que Secret Avengers. Le film se déroulerait ainsi dans le passé, entre 2016 et 2018.

Des contrats signés par les acteurs

Des rumeurs ont circulé au début de l’année selon lesquelles Chris Evans reviendrait en tant que Captain America. Le rapport affirmait qu’Evans reviendrait dans au moins une propriété Marvel, l’accord lui laissant la porte ouverte pour qu’il apparaisse plus tard dans un autre film. De plus, après que Scarlett Johansson ait réglé son procès contre Disney concernant la sortie simultanée en salles/Disney + de Black Widow, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé que Johansson travaillait sur un projet Marvel top secret qui n’était pas lié à Black Widow.

Et si Johansson était productrice du projet de Chris Evans, mais au lieu de mettre en vedette Evans dans le rôle de Captain America, il le verrait sous son surnom de Nomad post-Civil War ? S’il se déroule pendant l’ère « Secret Avengers » de Steve Rogers, Natasha Romanoff et Falcon travaillant en équipe secrète, il peut suivre le trio alors qu’il combat les terroristes et d’autres menaces tout en évitant le gouvernement. Rick Mason de Black Widow pourrait également faire une apparition puisque l’acteur O-T Fagbenle a teasé son retour MCU lors de la conférence de presse pour le film.

Evidemment, cela reste de la spéculation, tant que Marvel et Disney ne confirment l’information, nous sommes en terrain inconnu. On attend de voir si Chris Evans et Scarlett Johansson reviendront dans le MCU.

