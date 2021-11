Marvel : Scarlett Johansson produit un projet secret non lié à Black Widow

Scarlett Johansson produit un projet Marvel top secret qui n’est pas lié à Black Widow, selon le patron du MCU.

Scarlett Johansson ne quitte pas la famille Marvel. Alors que l’histoire de Black Widow est finie, l’actrice reste dans le MCU en tant que productrice. En effet, selon le big boss du MCU Kevin Feige, Johansson travaille sur un projet top secret de Marvel. Il a fait cette annonce durant la cérémonie des American Cinematheque Awards qui a honoré Johansson pour sa carrière.

« Nous travaillons déjà avec Scarlett sur un autre projet top secret de Marvel Studios non lié à Black Widow avec elle en tant que productrice », a déclaré Feige depuis la scène du Beverly Hilton Hotel.

Il a poursuivi : « Scarlett est l’une des actrices les plus talentueuses, polyvalentes et aimées de notre époque. Cela a vraiment été un plaisir de travailler avec quelqu’un de son calibre, des séances d’entraînement épiques préparant le combat de couloir dans Iron Man 2 à la tournée de presse mondiale d’Avengers : Endgame pour m’associer à toi en tant que productrice sur Black Widow. Travailler avec toi, Scarlett, a vraiment été l’une des collaborations les plus mémorables et les plus enrichissantes de ma carrière. »

Feige a mentionné que Johansson était la première parmi les acteurs à produire également un projet Marvel Studios avec Black Widow. « Dès nos toutes premières rencontres, il était clair qu’elle avait une vision pour ce film, comment raconter cette histoire », a-t-il déclaré.

Cette annonce de collaboration survient après que Johansson et Marvel ont résolu le procès que l’actrice a intenté contre le studio à propos de la sortie de Black Widow. Elle avait allégué que Disney avait rompu son contrat en distribuant le film dans les cinémas et sur la plate-forme de streaming Disney+ simultanément.

Plus tôt dans son discours, Feige a noté comment le personnage de Black Widow de Johansson a ouvert la voie à d’autres super-héros féminins de premier plan dans le MCU. C’était peut-être un indice et Johansson aidera à développer un autre personnage féminin des comics pour le grand écran. Qui sait, peut-être que Florence Pugh aura son propre film dans la peau de Yelena et Johansson aidera à la production.

Source : Deadline / Crédit ©DR