Hawkeye : Yelena arrive enfin et son histoire avec Kate n’est pas finie (Spoilers)

Yelena Belova fait enfin son entrée dans Hawkeye et les réalisatrices teasent sa connexion avec Kate. Spoilers.

Elle est enfin là ! Comme soupçonné dans le teaser dévoilé la semaine dernière, le personnage masqué qui se bat contre Clint et Kate sur un toit est bien Yelena Belova, la sœur de Natasha Romanoff. On savait que Florence Pugh reprendrait son rôle de Black Widow dans Hawkeye, ce n’était donc qu’une question de temps.

A la fin de Black Widow, dans une scène post-générique, Yelena est approchée par Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis Drefuss vue dans ce même rôle dans Falcon et e Soldat de l’Hiver). Elle dit à Yelena que Clint est responsable de la mort de sa sœur et lui donne une chance de vengeance.

Les fans du MCU savent que Natasha s’est sacrifiée alors que Clint voulait lui-même le faire. Yelena a une version différente des événements et souhaite venger la mort de Natasha. Durant la confrontation, Kate a eu la possibilité d’arrêter Yelena mais après un intense échange de regards, elle la laissée partir. Clairement, elle n’en a pas fini et reviendra pour régler ses comptes avec Clint et peut-être découvrir ce qui s’est vraiment passé avec sa sœur.

Dans une interview à Variety, les réalisatrices Bert & Bertie ont teasé la suite de la relation Kate/Yelena : « Une grande partie de Hawkeye voit le monde à travers le point de vue des personnages. Donc, si nous regardons la fin de [l’épisode 4], nous sommes avec Kate Bishop alors qu’elle voit cette personne, dont elle n’a aucune idée de qui elle est, en fait, et comment elle va s’intégrer dans l’histoire », a déclaré Bertie. « Mais il y a ce lien, et vous pouvez voir et sentir la présence de ce nouveau personnage. C’est en fait un équilibre entre ce que le public pense de ce personnage et ce que ressent Kate qui rend cette fin si spéciale. »

Bert a ajouté : « Quand vous dirigez des actrices comme Florence et Hailee, elles apportent tellement. Il y avait cette alchimie naturelle immédiate entre elles, qui – je ne peux rien dire d’autre. Mais vous savez, quand elles vous donnent ça, c’est ce cadeau et tout ce que vous voulez faire, c’est en prendre soin et le déballer lentement. »

Ce commentaire est intéressant parce que cette nouvelle relation pourrait refléter la relation de Clint et Natasha qui partageaient quelque chose de fort. Kate et Yelena sont la nouvelle génération de Hawkeye et Black Widow, ça a du sens. Mais avant que cela arrive, Yelena est toujours en pleine chasse de Clint et même s’il a dit à Kate de ne pas s’impliquer, les héros sont désormais des partenaires, ce qui signifie que Kate le soutiendra. Kate est peut-être la seule à pouvoir convaincre Yelena que Clint n’est pas responsable de la mort de Black Widow.

Hawkeye, c’est le mercredi sur Disney+.

Source : Variety / Crédit ©Marvel