The Boys saison 2 : Une scène avec Love Sausage a été coupée

Tomer Capon, alias le Français, révèle qu’une partie de la scène avec Love Sausage a été coupée de l’épisode 6 de The Boys.

La semaine dernière, l’épisode de The Boys était plein de surprise, notamment une scène de bagarre surréaliste avec un personnage nommé Love Sausage. Une partie de l’équipe des Boys s’est retrouvée face à un drôle de personnage avec un énorme pénis.

Vous lisez bien, Kimiko, le Français et la Crème, accompagnés du nouveau personnage Lamplighter, se sont battu contre Love Sausage, un personnage doté d’un membre élastique et ce pauvre Crème s’est fait étrangler par ce pénis géant.

Dans une interview à TVLine, Tomer Capon, qui incarne le Français, a confirmé que Laz Alonzo pensait que c’était une farce et que ses camarades se moquaient de lui. Il a ensuite réalisé que la scène était bien dans le scénario et qu’il devait se faire étrangler par ce pénis.

« Il pensait que c’était une blague. Il pensait que nous lui faisions des farces. Il a seulement lu ses lignes, puis il est retourné lire [le scénario] et est revenu dans la loge, et il s’étouffait déjà dans la loge de maquillage avant la scène, juste en sachant ce qu’il allait faire,» confie Capon.

« Sur le plateau, j’étais très ému et Laz en a profité. Il a dit : « Eh bien, si je me bats contre ce truc autour de mon cou, j’ai besoin de quelqu’un pour m’aider », et il l’a lancé à notre réalisateur : « Peut-être que Frenchie peut le mordre.» [Rires] Et j’étais tellement ému après ma scène que je me suis dit : «Je ferai n’importe quoi pour mon ami. N’importe quoi ! » et je l’ai fait. Le problème est que je l’ai déchiré et qu’ils ne pouvaient pas utiliser les images. »

Le pénis géant était une prothèse, il n’a pas été généré par ordinateur. Le public n’a donc pas vu le Français mordre ce pénis géant pour libérer son ami.

The Boys, dans toute sa splendeur, c’est le vendredi sur Prime Video.

Source : TVLine / Crédit ©Amazon