The Boys saison 2 : La série dévoile un super-héros « gros calibre » (spoilers)

Le showrunner Eric Kripke et l’acteur Laz Alonso discutent de l’apparition d’un personnage très spécial…à couper le souffle. Spoilers.

La série The Boys n’a vraiment peur de rien et continue dans la surenchère des moments les plus barrés. Dans le dernier épisode en date, disponible sur Prime Video, les téléspectateurs ont pu découvrir un être aux pouvoirs bien particuliers. Un personnage tiré des comics de Garth Ennis et Darick Robertson nommé Vasilii Vorishikin alias Love Sausage, un ancien flic russe communiste avec une particularité.

Quel est la particularité de Love Sausage ? Son nom est assez parlant puisqu’il a un énorme pénis qui peut s’étendre jusqu’à étrangler quelqu’un. Et ce quelqu’un, c’est l’un de nos Boys, ce pauvre Crème, qui a failli finir étouffé par cette « saucisse géante ».

Dans l’épisode 6, on découvre qu’il est l’un des nombreux patients du Sage Grove Center, que Stormfront (Aya Cash) et Lamplighter (Shawn Ashmore) utilisent pour expérimenter le Compound V afin de le transformer en un médicament pour déclencher instantanément des superpouvoirs. Lorsque les patients survivants réussissent à s’échapper, à cause d’une intervention du Français (Tomer Capon), la Crème (Laz Alonso) et Kimiko (Karen Fukuhara), Love Sausage a l’occasion de montrer son … talent.

Un personnage absurde

« Love Sausage est arrivé assez tard dans le développement du script », dit Kripke à EW. « Nous avons écrit quelques brouillons, mais nous arrivons parfois à un point, comme nous l’avons fait dans celui-ci, où nous avons dit : «Vous savez quoi ? Ce n’est tout simplement pas assez fou. Nous manquons ce moment qui fait que les gens disent « oh putain ! ». »

Le personnage était déjà dans l’esprit des scénaristes, compte tenu de sa popularité dans les comics, mais il ne savait pas comment l’utiliser. « Nous n’avons tout simplement pas pu l’atteindre parce que c’est littéralement un Russe géant avec une énorme b**e – c’est son histoire – et qu’ils sont vraiment serrés dans ces collants », explique Kripke.

« Le nom est ridicule et tout est tellement ridicule. De temps en temps, Garth Ennis dépasse tellement la limite de l’absurde que cela ne rentrerait tout simplement pas dans la réalité de la série. » Puis, les scénaristes ont décidé qu’ils avaient besoin d’un des patients de Sage Grove « pour faire quelque chose de fou ». Et ça a tilté : « Love Sausage ! Love Sausage pourrait être l’un des patients ! » se souvient Kripke. « Et puis son pénis peut être son pouvoir ! »

Ce pénis ressemble à une énorme tentacule et c’est la Crème qui fut victime de l’attaque. Il l’a enroulé autour de son cou et à failli l’étrangler jusqu’à la mort. Son interprète, Laz Alonso, ne l’a pas vu venir : « Donc, cette histoire de pénis autour du cou », commence-t-il. « J’ai lu le premier script. Habituellement, lorsqu’on reçoit les scripts, je lis simplement la première version, puis je la range parce que j’aime être super, hyper concentré sur l’épisode sur lequel nous travaillons sur le moment, » dit l’acteur.

« Ils nous donne généralement le scénario du prochain épisode à mi-chemin de l’épisode sur lequel nous travaillons. Donc, cela peut être une distraction si vous vous concentrez là-dessus. Je le lis juste pour savoir où va mon personnage, puis je l’oublie. »

Dans la version qu’il a lue, il s’attendait seulement à ce que la Crème voie Love Sausage sur les caméras de sécurité et balancer une réplique amusante. « Il n’y a pas de pénis autour du cou ! » souligne Alonso, à propos du scénario qu’il a lu. « On se taquine toujours sur le plateau de tournage en faisant plein de blagues. Et un jour dans la loge de maquillage, Karl [Urban] me dit , « T’es prêt pour ce pénis qui te passe autour du cou ? » Et je réponds : « Il n’y pas moyen qu’il y ait un pénis enroulé autour de mon cou. » »

Alonso pensait que c’était une blague : « Je laisse ma curiosité prendre le dessus et quand je vois ça [dans le nouveau scénario], je me dis : « Oh mon Dieu. Karl est définitivement derrière ça. » Je suis presque sûr jusqqu’à ce jour, qu’il a présenté cette idée à Kripke et Kripke avec son sens de l’humour maladif s’est dit : « C’est génial ! Faisons-le ! »»

Kripke confirme que ce n’était pas une farce de Karl Urban, « mais c’était vraiment drôle », ajoute-t-il.

The Boys, c’est le vendredi sur Prime video.

Source : EW / Crédit ©Amazon