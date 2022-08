Stranger Things saison 5 : Nombre d’épisodes de la saison finale révélé

Le nombre d’épisodes de la cinquième et dernière saison de Stranger Things a été révélé.

La saison 4 de Stranger Things a été un énorme succès sur Netflix et la série prépare actuellement sa cinquième et dernière saison. En effet, les gamins de Hawkins vont bientôt dire au revoir, mais avant ça, il reste encore un peu d’histoire à raconter.

Les créateurs Matt et Ross Duffer ont promis que la dernière saison serait un peu moins tentaculaire que la saison 4, en raison du retour des personnages ensemble et de l’accent mis sur la distribution originale. Maintenant, nous avons une meilleure idée de ce à quoi nous attendre.

Sur Twitter, le compte officiel des scénaristes de la série ont dévoilé la grille de préparation de la saison avec un compte de 8 épisodes, soit un de moins que la saison précédente. Cette saison 5 sera aussi moins longue en termes de durée d’épisodes.

« Je ne pense pas que les durées d’exécution seront aussi extrêmes dans la saison 5. Nous essayons de revenir à la simplicité de la structure de la saison 1, avec une échelle et une portée plus grandes », a déclaré Matt Duffer au Hollywood Reporter plus tôt ce mois-ci.

Bien sûr, attendez-vous quand même à un dernier épisode qui sera certainement l’exception puisque Matt a confié que le final sera « assez massif ».

Cette saison 5 n’arrivera pas avant un bon moment sur Netflix, en attendant, les saisons 1 à 4 sont à voir sur Netflix.

