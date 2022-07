Stranger Things saison 4 : Les créateurs confirment qui est mort et teasent la saison 5

Les créateurs confirment les morts et teasent des épisodes plus courts pour la saison 5. Spoilers.

A ce stade, si vous êtes fans de Stranger Things, vous avez vu les deux derniers épisodes du Volume 2 de la saison 4 et avez assisté à la mort de deux personnages : Martin Brenner et Eddie.

Dans une interview avec Josh Horowitz du podcast Happy Sad Confused, les frères Duffer ont confirmé que le méchant Martin Brenner (Matthew Modine) – dont la mort de la saison 1 aux mains du Demogorgon n’a pas durée – est « définitivement » mort « pour de vrai cette fois » dans l’avant-dernier épisode de la saison 4. Le papa d’Onze a été tué par balle alors qu’il tentait de fuir l’enceinte.

Les Duffer ont également effacé tout doute sur la capacité de survie d’un personnage beaucoup plus aimé, Eddie (Joseph Quinn), disant à Horowitz que le nouveau de la saison 4 est « malheureusement » décédé. Mais sur une note plus heureuse, la paire confirme que Max (Sadie Sink) est « vivante« , bien qu’ils admettent que l’héroïne en état de mort cérébrale a « vu des jours meilleurs ». Elle est aveugle et tous ses os sont brisés.

De son côté, Joseph Quinn a admis dans une interview avec TVLine qu’il aurait préféré un sort différent pour son alter ego. « J’aurais adoré revenir, mais les adultes décident », a-t-il partagé.

Quinn a salué l’écriture de la série qui, selon lui, est la raison pour laquelle il est devenu un préféré des fans : « Il est écrit avec tellement d’empathie », a-t-il noté. « Vous êtes un peu perturbé et un peu rebuté par lui au début, puis, lentement, alors qu’il s’intègre au gang, l’écriture le rend en quelque sorte… je ne sais pas. Il y a quelque chose qui réchauffe les gens. Et c’est une tragédie quand des gens qu’on aime nous quittent, donc il y a des sentiments énormes. »

Dans la même interview, les frères Duffer ont expliqué que la saison 5, qui sera a dernière, n’aura pas des épisodes aussi longs que la saison 4. « La seule raison pour laquelle nous ne nous attendons pas à être aussi longs est que cette saison, si vous la regardez, est presque une montée en puissance de deux heures avant que nos enfants ne soient vraiment entraînés dans un mystère surnaturel, » expliquent-ils.

« Vous apprenez à les connaître, vous les voyez dans leur vie, ils ont du mal à s’adapter au lycée et ainsi de suite, Steve essaie de trouver quelqu’un, tout ça. Rien de tout cela ne se produira évidemment [dans la saison 5] », a déclaré Matt Duffer. Cependant, attendez-vous à ce que le final de la série soit aussi longue qu’un long métrage. « Nous sommes plus susceptibles de faire ce que nous avons fait ici, c’est-à-dire d’avoir juste un épisode de 2h30. »

Source : Deadline, TVLine, Happy Sad Confused / Crédit ©Netflix