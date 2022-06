Thor Love And Thunder : Il y a-t-il un multivers dans le film ? Taika Waititi répond

Taika Waititi dévoile si le multivers de Marvel est exploré dans son film Thor Love And Thunder.

Il y a peut-être deux Thor dans Thor : Love and Thunder, mais le réalisateur Taika Waititi n’est pas en train de s’aventurer dans le multivers avec sa suite de Thor : Ragnarok. L’univers cinématographique Marvel s’est étendu pour plonger dans le multivers avec notamment Loki, Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui ont offert des versions multiples de mêmes personnages venant d’univers différents.

On a ainsi fait la connaissance de plusieurs Loki, les Spider-Men des trois franchises se sont réunis et des variants de Stephen Strange et Scarlet Witch (et d’autres) sont apparus dans le dernier film du MCU. Mais pour Thor : Love and Thunder, ce n’est pas tout à fait la même chose.

Le Thor que nous connaissons et aimons va se retrouver face à une autre Thor, mais elle ne vient pas d’un autre univers. Il est confirmé que la version de Jane Foster devenue Mighty Thor est bien son ex, la Jane de son univers que nous avons vu pour la dernière fois dans Thor Le Monde des Ténèbres.

« Nous n’avons rien comme [le multivers] dans ce film », a déclaré Waititi dans le récent numéro de Total Film Magazine. « Ceci est un univers singulier, » confirme-t-il.

Au lieu d’explorer le multivers, Waititi a voulu explorer un autre concept infini, celui de l’amour : « J’ai l’impression que celui-ci est plus original et unique, et se distingue de beaucoup d’autres films Marvel à cause de cet élément d’amour et de cette idée de ce que l’amour signifie pour tous ces personnages, » a expliqué Waititi.

« Vous n’allez jamais voir ces films de super-héros pour voir un film sur l’amour. C’est une réponse absurde. Aucun fan ne veut voir ça. Mais comme je l’ai dit avec le dernier film [Ragnarok], ils ne savent pas ce qu’ils veulent jusqu’à ce qu’ils obtiennent. »

Comme son homologue des comics, Jane Foster devient Mighty Thor lorsqu’elle est habilitée à soulever le marteau enchanté Mjolnir et à posséder le pouvoir asgardien de Thor Odinson. Même en tant que nouvelle déesse du tonnerre, Portman dépeint la même Jane des deux premiers films Thor et n’est pas une variante de super-héros d’un autre univers.

Il est ainsi bien possible que Thor Love and Thunder soit l’un des rares films de la phase 4 à ne pas s’aventurer dans le multivers.

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Notez également qu’une grande partie des Gardiens de la Galaxie (si ce n’est pas tout le groupe) sera présent dans le film. Christian Bale jouera Gorr le Boucher des Dieux et Russell Crowe sera Zeus.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Source : Total Film Magazine / Crédit ©Marvel Studios