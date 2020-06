Mulan : Sortie du film repoussée en août en France

La sortie du film Mulan est à nouveau repoussée aux USA et en France à cause du coronavirus.

La sortie du remake de Mulan est à nouveau repoussée. Alors qu’il a déjà été repoussé à cause de la fermeture des cinémas durant le pic de la pandémie de coronavirus, le film se voit une nouvelle fois reporté. Il devait sortir aux Etats-Unis le 24 juillet après sa première date suivant le confinement, mais il sera finalement dans les salles américaines le 21 août 2020.

Cette nouvelle arrive alors que les cas de COVID-19 resurgissent aux Etats-Unis. C’est pour cette même raison que Tenet a aussi été reporté à nouveau. En France le film se voit donc lui aussi repoussé au mois d’août, le 19 pour étre plus précis, bien que l’épidémie semble être maîtrisée au sein de notre territoire.

« Bien que la pandémie ait changé nos plans de sortie pour Mulan et que nous continuerons d’être flexibles selon les conditions, cela n’a pas changé notre croyance en la puissance de ce film et son message d’espoir et de persévérance, » ont déclaré Alan Horn et Alan Bergman les coprésidents de Walt Disney Studios dans un communiqué.

« La réalisatrice Niki Caro et notre distribution et équipe ont créé un film magnifique, épique et émouvant qui est tout ce que l’expérience cinématographique devrait être, et c’est où nous croyons qu’il appartient – sur la scène mondiale et le grand écran pour que le public du monde entier puisse en profiter ensemble. »

Mulan est l’adaptation live du dessin-animé du même nom des années 90. Un aventure de fantasy asiatique avec une héroïne guerrière. Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille aînée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel…

Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la jeune fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques, honorée par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père.

La distribution de Mulan réunit Yifei Liu dans le rôle de Mulan; Donnie Yen dans celui du commandant Tung; Jason Scott Lee dans celui de Böri Khan et Yoson An dans celui deCheng Honghui. Ils sont rejoints par Gong Li qui incarne Xianniang et Jet Li qui interprète l’Empereur.

Le film sera donc à découvrir dans les salles française le 19 Août prochain.

Source : EW / Crédit ©Disney