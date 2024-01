Dune Deuxième Partie : Timothée Chalamet et Austin Butler en duel (spot TV)

Nouvel aperçu du film Dune Deuxième Partie avec Timothée Chalamet et Austin Butler se battant en duel.

Un nouveau spot TV pour le film Dune Deuxième Partie a été dévoilé par Warner Bros dévoilant un aperçu de l’action du film avec Timothée Chalamet et Austin Butler.

La vidéo présente de nouvelles images de Paul Atreides s’installant dans son nouveau rôle au sein du peuple Fremen, alors qu’il porte le poids de son destin de messie. Chani (Zendaya) l’aide à accomplir son destin et lui déclare son soutien et sa loyauté inébranlables.

Le teaser de 30 secondes met également en évidence la scène de combat tant attendue de Paul contre le rusé Feyd-Rautha Harkonnen d’Austin Butler, l’héritier des Atréides montrant ses qualités athlétiques.

Embrace your calling. #DuneMovie only in theaters March 1. pic.twitter.com/Wmwb35tkKH

— DUNE (@dunemovie) January 25, 2024