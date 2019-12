Venom 2 : Tom Holland en Spider-Man dans le film ?

Tom Holland serait en discussion pour reprendre son rôle de Spider-Man dans Venom 2.

Tom Holland va-t-il faire une apparition dans Venom 2 ? Cette rumeur circule depuis un moment et elle semble se préciser de plus en plus. Pour le moment, ce n’est qu’une rumeur mais il est dit que Tom Holland serait en discussion pour un rôle dans le second volet de la franchise portée par Tom Hardy.

L’été dernier, Disney a failli perdre Spider-Man mais grâce à Tom Holland le personnage est finalement revenu dans le MCU. Entre temps, l’idée que Spider-Man apparaisse dans Venom 2 a germé encore plus. Le personnage est détenu en partie par Sony qui a des plans pour son Spiderverse.

Alors que la suite de Venom est actuellement en production, Daniel Ritchman qui a souvent taper dans le mille sur les informations concernant Marvel, annonce que Holland est au stade des négociations précoces avec Sony.

Si Holland apparait dans le film, ce sera certainement uniquement de l’ordre d’un caméo afin d’établir le personnage dans l’univers de Venom pour plus tard. Au moment du tournage du premier film, il y avait déjà des rumeurs sur une apparition possible de Peter Parker mais Kevin Feige aurait mis son véto.

Est-ce que Marvel Studios et Sony vont arriver à un accord pour que Tom Holland soit présent auprès de Tom Hardy dans Venom 2 ? Ça reste à voir. Leur nouveau contrat les autorisent peut-être à le laisser faire une apparition dans les films de Sony.

Réalisé par Andy Serkis, Venom 2 n’a pas encore de date de sortie mais le film est entré en production.

Source : Movieweb / Crédit ©Sony/Marvel