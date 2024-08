The Crow : Le remake est un échec, le réalisateur de l’original jubile

Le réalisateur du film original The Crow se réjouit de l’échec du remake actuellement en salle.

Cela aura prit des années pour que ce film se mette en place et c’est un désastre au box office. En effet, le remake de The Crow, actuellement dans les salles de cinéma ne rencontre pas le succès espéré par les producteurs. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres et plus précisément d’un autre : Alex Proyas.

Le réalisateur du film original sorti en 1994, qui était opposé à ce remake, se réjouit de l’échec au box office du film.

Tout au long de la semaine dernière, le cinéaste a partagé sur sa page Facebook des critiques négatives et ses réflexions brutalement honnêtes sur le box-office du film jusqu’à présent – qui a démarré ce week-end à 4,6 millions de dollars avec un budget de production annoncé de 50 millions de dollars.

Dans un post il a écrit : « Je pensais que le remake était une pompe à fric cynique. Pas beaucoup de fric à pomper, semble-t-il. »

Il a également partagé de nombreuses critiques négatives sur le film, ajoutant ses propres réflexions en commentaire. Dans l’un des posts, il a écrit : « J’aime à quel point ce type est enragé. Est-ce un « pouce en bas » ? Peut-être qu’ils peuvent prêter leurs DCP à des écoles de cinéma pour des cours sur la façon de NE PAS faire un film ? Les cinémas n’en auront certainement pas besoin après le week-end prochain. »

Dans son dernier post sur une critique qualifiant le film de « pire film de l’année », Proyas a écrit : « La critique que nous attendions tous. C’est comme tirer sur l’ambulance maintenant, donc je pense que je vais arrêtez après ça… jusqu’à ce qu’une autre [critique] drôle n’arrive. »

La jubilation de Proyas sur les réseaux sociaux survient après qu’il ait déjà exprimé ouvertement son mécontentement à l’égard du remake depuis le lancement de la bande-annonce au printemps dernier. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux en mars, il a cité la mort tragique de la star originale Brandon Lee dans un accident avec une arme à feu sur le plateau comme raison de sa désapprobation.

« Je n’éprouve vraiment aucune joie à voir de la négativité à propos du travail d’un collègue cinéaste », a écrit Proyas. « Et je suis certain que les acteurs et l’équipe avaient vraiment de bonnes intentions, comme nous le faisons tous dans n’importe quel film. Cela me fait donc mal d’en dire plus sur ce sujet, mais je pense que la réponse des fans en dit long. [‘The Crow’] n’est pas qu’un film. Brandon Lee est mort en le faisant, et le film a été terminé en hommage à son éclat perdu et sa perte tragique. C’est son héritage. C’est ainsi que cela devrait rester. »

Rupert Sanders, qui a réalisé le remake, avait précédemment déclaré à Vanity Fair que Lee était dans l’esprit de l’équipe derrière la nouvelle adaptation de Crow.

« De toute évidence, c’était une terrible tragédie, et c’est certainement quelque chose que nous avons toujours eu à l’esprit lors de la réalisation du film », a déclaré Sanders. « Brandon avait une voix originale et je pense qu’il sera toujours synonyme de The Crow. J’espère qu’il est fier de ce que nous avons fait et de la façon dont nous avons ramené l’histoire à nouveau. Son âme est bien vivante dans ce film. »

Le nouveau film voit à son affiche Bill Skarsgård dans le rôle principal et FKA Twigs dans le rôle de sa fiancée. Danny Huston, Isabella Wei, Laura Birn, Sami Bouajila et Jordan Bolger sont aussi au générique.

Crédit ©Lionsgate