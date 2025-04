Star Wars : Date et titre pour le film de Shawn Levy avec Ryan Reynolds

Disney annonce une date pour le film de Shawn Levy avec Ryan Gosling et confirme que plusieurs films Star Wars sont toujours en développement dont celui centré sur Rey.

Ce 17 avril, Disney et LucasFilm se sont rendus au Japon pour l’événement Star Wars Celebration. Pendant la convention, des cinéastes comme Jon Favreau, Shawn Levy et Dave Filoni sont tous montés sur scène pour faire le point sur leurs projets à venir.

En plus d’informer les fans sur The Mandalorian & Grogu et le nouveau film Star Wars de Levy avec Ryan Gosling, officiellement intitulé Star Wars : Starfighter, plusieurs autres projets en gestation de la franchise ont également été confirmés comme étant en développement.

Concernant Star Wars : Starfighter, le film est en route et sortira le 28 mai 2027. Réalisé par Shawn Levy et avec Ryan Gosling à l’affiche, « Starfighter est une aventure autonome se déroulant environ cinq ans après les événements de Star Wars : Épisode IX – L’Ascension de Skywalker de 2019. Le film, dont la production débutera cet automne, est une toute nouvelle aventure mettant en vedette de tout nouveaux personnages se déroulant dans une période qui n’a pas encore été explorée à l’écran. »

En plus de Starfighter et The Mandalorian & Grogu qui sont datés, six autres films sont en développement notamment le film autonome centré sur Rey, avec Daisy Ridley et réalisé par Sharmeen Obaid-Chionoy. Taika Waititi réalise également un nouveau projet Star Wars, bien que les détails de son film n’aient pas encore été révélés.

Le réalisateur de Logan, James Mangold, supervise un nouveau film préquel de Star Wars qui se déroule des milliers d’années avant La Menace Fantôme. De plus, une toute nouvelle trilogie Star Wars est également en préparation et est supervisée par l’ancien producteur de X-Men, Simon Kinberg.

Comme mentionné précédemment, tous les projets ci-dessus ont été annoncés dans le passé. Mais la nouvelle mise à jour de Star Wars Celebration confirme que Disney et LucasFilm n’ont pas encore abandonné ces nouveaux films.

En raison de la quantité de films en développement et du fait que Star Wars n’a pas sorti de film en salles depuis 2019, certains doutent de la capacité de Disney à concrétiser tous les films prévus. Le film autonome Rey Skywalker a déjà subi plusieurs revers, notamment la perte d’un réalisateur et de plusieurs scénaristes mais devrait enfin se faire avec Sharmeen Obaid-Chionoy aux commandes.

Pendant ce temps, le film Star Wars de Taika Waititi n’a pas reçu de mises à jour majeures au cours des dernières années, d’autant plus que le réalisateur a plusieurs autres films en préparation, dont une adaptation live-action d’Akira. On se demande donc s’il verra vraiment le jour.

Crédit ©Lucasfilm / Source : ScreenRant