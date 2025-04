The Last of Us saison 2 : Une audience explosive qui bat des records !

The Last of Us saison 2 démarre en force et bat déjà des records d’audience aux USA, ainsi que celles de la saison 1

Le premier épisode de la nouvelle saison vient tout juste de sortir. Un épisode qui a conquis la presse et visiblement le public, puisque les chiffres parlent d’eux-mêmes : The Last of Us est toujours un monstre.

Plus d’un an après avoir retourné Internet, la série de HBO revient avec un lancement en fanfare, plus puissant, plus sombre, et visiblement plus attendu que jamais. Dimanche soir, Max a mis à disposition sur ses canaux le premier épisode de la saison 2 de The Last of Us… et sans surprise, c’est un carton.

L’épisode a rassemblé 5,3 millions de spectateurs, soit 13 % de plus que le tout premier épisode de la saison 1, qui avait lui-même déjà fait très fort avec 4,7 millions de vues en janvier 2023. Des chiffres calculé à travers un mix entre les audiences classiques mesurées par Nielsen sur la chaîne HBO et les stats de streaming sur Max.

Et ce n’est pas fini : la hype est toujours là, puisque les visionnages de la saison 1 ont littéralement explosé depuis la semaine dernière, avec une hausse de 150 %. Il clair que le rewatch est devenu un classique, surtout deux ans après une première diffusion (histoire de se rafraichir la mémoire sait-on jamais).

Depuis ses débuts, The Last of Us a mis tout le monde d’accord. Avec Pedro Pascal et Bella Ramsey en tête d’affiche, la série est devenue instantanément un phénomène.

Consensus général pour grande série

Elle avait déjà signé la deuxième meilleure audience pour un lancement de série HBO depuis plus de 10 ans en rivalisant avec des scores comme ceux de Game of Thrones.

L’épisode 2 avait carrément battu un record historique de progression d’audience entre deux épisodes, avec 5,7 millions de vues. La saison 1 n’a fait que grimper jusqu’à atteindre 8,2 millions de spectateurs pour le final. Au total, avec les visionnages différés sur 90 jours, on parle d’une moyenne de 32 millions de spectateurs pour la saison complète. Fait rare pour des séries aujourd’hui, avec la multiplicité des offres de streaming et de contenu.

Côté intrigue, cette nouvelle saison se passe cinq ans après les événements de la première comme le veut la suite du jeu, The Last of Us Part II.

Joel et Ellie vont se retrouver confrontés à des tensions bien plus profondes… et à un monde encore plus violent et imprévisible. La série reste portée par Neil Druckmann (le créateur du jeu original) et Craig Mazin, à l’écriture et à la production.

Il est clair que The Last of Us reste une série incontournable et un véritable plébiscite, n’en déplaise aux détracteurs de la suite en jeu vidéo. La saison 2 – tout comme la première – est à voir sur Max en France, ou via les abonnements chaines Prime Video ou Canal+ à raison d’un épisode diffusé tous les lundis.

Source : Variety / Crédit photos : Warner / HBO