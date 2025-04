Heroes : A Video Game Symphony, Un concert orchestral immersif à Paris

Les plus grandes musiques de jeux vidéo arrivent à Paris avec Heroes : A Video Game Symphony, un événement mêlant orchestre symphonique, narration et univers numériques.

Le 18 mai 2025, Paris accueille Heroes : A Video Game Symphony, un spectacle musical unique venu des États-Unis. À la croisée de la musique orchestrale et de la culture vidéoludique, ce concert immersif rend hommage aux bandes-son emblématiques des plus grands jeux vidéo, dans une mise en scène narrative inédite.

Pensé comme un véritable voyage musical, Heroes : A Video Game Symphony se distingue des concerts classiques par son approche narrative. Divisé en 17 chapitres, le spectacle est guidé par la voix de Nigel Carrington (Dear Esther), qui accompagne le public à travers des univers vidéoludiques riches en émotions. Chaque morceau interprété s’inscrit dans une trame qui rend l’expérience aussi immersive que cinématographique.

Accompagné d’une chorale et porté par une cinquantaine de musiciens, l’orchestre interprète des arrangements symphoniques de morceaux issus de franchises culte. Le répertoire couvre des titres comme The Legend of Zelda, Final Fantasy, Assassin’s Creed, The Witcher, Metal Gear Solid, World of Warcraft, Castlevania, Mass Effect, God of War, Starfield ou encore Portal 2. Chaque composition est réadaptée pour révéler toute la puissance émotionnelle de la musique de jeux vidéo.

Une production signée Jason Michael Paul

Le concert est produit par Jason Michael Paul, figure majeure dans l’univers des concerts vidéoludiques, à qui l’on doit notamment The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses. Avec Heroes, il poursuit son travail de mise en lumière des compositeurs de jeux vidéo, souvent restés dans l’ombre malgré la qualité de leurs œuvres.

En associant musique symphonique et culture gaming, Heroes : A Video Game Symphony participe à la reconnaissance croissante du jeu vidéo comme forme d’art. Le spectacle touche un public large : fans de jeux, mélomanes, familles ou curieux venus découvrir un nouveau visage de la musique contemporaine. Il contribue également à briser les barrières entre les générations et à faire dialoguer les cultures.

Les concerts de musiques de jeux vidéo connaissent un succès grandissant à l’échelle internationale. Heroes : A Video Game Symphony s’inscrit dans cette dynamique, en proposant un format hybride, alliant performance musicale live, narration immersive et projection vidéo. Pour assister au concert, direction la billeterie ici.

Heroes : A Video Game Symphony – bande annonce



crédit photos : Droits réservés