The Last of Us saison 2 : Une reprise fidèle et poignante aux enjeux clairs [Critique]

Amis fans de monde postapocalyptique et de champignons, The Last of Us revient sur nos écrans pour sa saison 2 ce lundi 14 avril. La critique

The Last of Us aura été la série phénomène de 2023. L’une des rares adaptation d’un jeu vidéo en série qui a fait l’unanimité auprès non seulement des fans de la licence, mais aussi des spectateurs. Une série originale HBO Max qui s’est déjà assurée une saison 3 avant même sa diffusion pour une oeuvre d’ores et déjà culte.

Une histoire poignante dans un monde en pleine désolation, en proie au monstres les plus horribles, racontée avec poésie et émotion comme rarement en télévision.

Voici que la série revient ce 14 avril sur la plateforme Max en France. Quid du retour d’Ellie et Joel dans cette seconde saison après les évènements poignants du final, au visionnage du premier épisode en avant-première ? Elle ne déçoit pas. Elle reste dans la lignée de la grande série qu’elle a été, avec tout ce qu’on attend d’un premier épisode de saison.

Comme dans sa console

Les amoureux de la licence de Neil Drunkman seront toujours ravis de voir que ce début de saison 2 de The Last of Us reste à l’image de la précédente, avec un véritable respect du jeu originel, tout en étendant un petit peu son univers.

Pour ceux qui ne le savent pas, cette saison 2 commence 5 ans après les évènements du final de la saison 1, avec la tuerie de Joel à l’hôpital et le sauvetage de Ellie, juste avant son opération. Une opération qui lui aurait été funeste. Comme dans The Last of Us Part II, on retrouve nos protagonistes là où on les a laissés mais 5 ans plus tard.

Joel & Ellie

Nous sommes à Jacksonville, Ellie est une jeune femme de 19 ans avec le caractère bien trempé qu’on lui connait et Joel, un chef de construction qui a pris de l’âge, mais marqué par les évènements de ces 25 dernières années. Un vieil homme méfiant et fermé. C’est l’hiver, la vie continue dans cette petite ville sous la neige qui résiste encore aux claqueurs, toujours debout, malgré la menace.

Une menace que les habitants maintiennent comme grâce à des patrouilles comme dans le jeu, pour protéger les alentours et vérifier que les monstres ne s’approchent pas. Patrouilles auxquelles participe bien évidemment Ellie.

Sans trop en révéler sur l’intrigue, l’évolution des claqueurs et leur réseau de communication seront au centre de l’histoire de cette saison, au-delà de l’affrontement avec Abby – et ce, dès le premier épisode – puisque certaines scènes ainsi que sa fin sonnent les prémices de choses peu agréables au cœur même de cette ville qui tient encore debout.

Post-tragédie

Mais ce n’est pas le sujet principal de cette entrée en matière. Ici, on explore l’état de nos héros, de Joel à Ellie, ainsi que les nouveaux.

Un Joel campé par un Pedro Pascal plus silencieux. Toujours bourru, l’homme est soucieux, triste et bourré de regrets. Sa relation avec Ellie s’est dégradée, cette dernière ne lui parle plus et ce n’est un secret pour personne. Il essaie de renouer avec celle qu’il considère comme sa fille et suit même une thérapie avec une psychiatre pas commode, mais qui l’aide à se comprendre.

De son côté, Ellie est une jeune femme en colère. Elle qui pensait sauver l’humanité se retrouve à vouloir quand même être héroïne avec son tempérament de guerrière casse-cou. La performance de Bella Ramsey est dans la lignée de ce qu’on avait pu voir auparavant, avec peut-être moins de naïveté mais toujours cette pugnacité et curiosité qu’on lui connait.

Père et fille : le déchirement

Il est certain au visionnage du premier épisode que la pierre angulaire de l’intrigue tournera autour de la relation Ellie et Joel, sûrement après certains flashbacks comme dans The Last of Us Part II, qui expliqueront comment cette dernière s’est ainsi dégradée.

Mais elle se fera aussi à travers l’intervention des personnages secondaires qui les entourent, comme Dina. Dina, une bouffée d’air frais qui rappelle une jeune Ellie, un personnage solaire incarné par Isabela Merced, pleinement investie dans son rôle – personnage important du jeu d’ailleurs – créant un attachement direct avec le spectateur.

Abby’s vengeance : Introduction

Cette relation, qui est le cœur de la série, reste clairement au cœur de cette saison 2. Une nécessité avant la suite des évènements (ceux qui savent, savent) notamment avec l’arrivée de Abby.

Une Abby introduite d’ailleurs dès le début de cet épisode de The Last of Us Saison 2 mettant en place les prémices de ses envies de vengeance. Alors que dans le matériel originel, on ne joue ce personnage que plus tard, ici, on la découvre dès le début avec ses acolytes. Le ton est clair, rien ne change vis-à-vis du jeu.

Du thrill et des claqueurs

Si ce premier épisode sert clairement avant tout à revenir sur l’évolution de nos personnages et une mise en place calme d’enjeux fort pour la suite, il n’est pas exempt de scènes de tensions et de stress, notamment dans un certains supermarché.

Des tensions dans des scènes plus rythmées et influencées par l’Horreur, qu’elle soit vidéoludique ou cinématographique, qui ne manqueront pas de générer leur lot de surprises ou de dégouts chez les spectateurs sensibles.

Il est bon de voir que si la série garde les mécaniques si particulière du jeu The Last of Us, elle ne s’empêche pas de bien faire évoluer son bestiaire, comme certaines scènes l’avaient suggérées en saison 1.

La suite

Si l’on sait que la série se terminera avec l’intrigue de The Last of Us Part II, il reste beaucoup de choses à raconter après ce premier épisode. Que ce soit vis-à-vis de notre duo d’héros, ou des nouveaux venus au casting de la série.

On sait que la série prendra le temps, au-delà de l’action, de proposer et faire découvrir aussi de nouveaux personnages et survivants. Peut-être dans des épisodes forts comme celui de Bill & Frank en saison 1 ou comme elle l’a pu faire avec les épisodes à Kansas City également. Nombres de scènes en flashbacks devraient aussi venir expliquer et renforcer les tensions vues dans cet épisode, entre les personnages présentés, avant l’arrivée d’autres évènements encore plus tragiques.

La saison 2 de The Last of Us est à découvrir chaque lundi sur la plateforme Max, à partir de ce 14 avril, ou avec les abonnements chaine Max d’Amazon Prime vidéo ou Canal +.

crédit photos : ©HBO