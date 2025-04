Daredevil Born Again saison 2 : Le showrunner confirme le mois de sortie

Le showrunner de Daredevil Born Again confirme quand sortira la saison 2 de la série Marvel Disney+.

Alors que la saison 1 de Daredevil Born Again vient de s’achever, l’histoire de Matt Murdock et son combat pour sauver la ville de New York sont loin d’être terminés. La production de la saison 2 a commencé ce printemps et le showrunner donne déjà la nouvelle de quand la série reviendra.

Le showrunner Dario Scardapane s’est rendu sur Instagram pour célébrer la fin de la saison 1 et dans son message, il a également révélé quand les fans peuvent s’attendre à voir Daredevil Born Again saison 2.

« Tout a conduit à cela… Un tel mélange d’émotions alors que nous clôturons la S1. Je suis très reconnaissant envers les acteurs, l’équipe et le studio pour leur confiance et leur indulgence. Un grand merci à Sana, Brad, Kevin, Lou, Aaron, Justin, Charlie, Vincent, Deb, Jon et à tout le cirque fou. Et oui, saison 2 mars 2026. »

La saison 2 de Daredevil Born Again est actuellement en tournage et comprendra huit épisodes, au lieu de neuf comme la saison 1. Pour le moment, Marvel Studios et Disney+ n’ont pas révélé de date précise en mars 2026 pour le retour de la série.

Le placement de Daredevil Born Again saison 2 dans le calendrier est également intéressant à regarder, car il s’agit de la seule série de la Phase 6 du MCU qui a un mois de sortie spécifique. Reste à savoir si la saison 2 de Votre Fidèle Serviteur Spider-Man et la prochaine série Vision Quest sortiront en janvier 2026 ou après Daredevil Born Again.

Mais ce qui est intéressant à propos du lancement de la saison 2 de Daredevil Born Again en mars 2026, c’est que, théoriquement, sa diffusion sur huit semaines consécutives se terminerait non loin de la sortie d’Avengers : Doomsday. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la présence ou non de Charlie Cox dans Avengers Doomsday, car la production du film vient de commencer récemment.

Si Daredevil Born Again saison 2 plante la graine pour que Matt apparaisse naturellement dans Avengers Doomsday, cela expliquerait également pourquoi Disney+ prévoit la sortie de la saison 2 pour ce mois de l’année prochaine. Il est aussi simplement possible que la plateforme souhaite être plus régulière dans ses sorties de séries et offrir un rendez-vous en mars pour Daredevil.

En attendant d’avoir une date plus précise, la saison 1 de Daredevil : Born Again est à voir sur Disney+.

Crédit ©Disney+