The Handmaid’s Tale saison 6 : C’est enfin au tour de Moira de riposter (spoilers)

Samira Wiley de The Handmaid’s Tale explique comment c’est enfin au tour de Moira de riposter. Spoilers.

Après avoir été laissée sur le bas côté sans trop d’histoire, c’est enfin le moment pour Moira de revenir et de s’imposer dans The Handmaid’s Tale. En effet, la meilleure amie et confidente de June a été utilisée avec parcimonie pour une grande partie de la saison 5.

A l’époque, le producteur exécutif Bruce Miller a reconnu que la situation était en la défaveur de Samira Wiley mais que ce n’était « pas intentionnel ». Apparemment, Moira et Emily étaient sensées avoir une histoire commune importante mais le départ d’Alexis Bledel a chamboulé la situation et ce fut difficile pour les scénaristes de récupérer quelque chose de cette histoire pour Moira.

Cependant, dans la dernière saison de la série, Moira, réfugiée de Gilead, a trouvé sa place en tant que membre sur le terrain du groupe rebelle Mayday. En tant que tel, Wiley joue un rôle plus central dans la saison, en particulier dans l’épisode de cette semaine, qui trouve une Moira infiltrée collectant des informations chez Jezebel, le bordel de Gilead où elle était autrefois détenue prisonnière.

Dans une interview avec TVLine, Samira Wiley a expliqué la détermination de Moira qui a enfin son moment pour agir : « C’est comme si le train qu’elle attendait était enfin arrivé, donc il n’y a pas un moment d’hésitation. »

Cette mission était pour Moira mais évidemment, June accapare la situation et insiste pour aller chez Jezabel avec elle et venir au secours de Janine et les autres femmes forcées de se prostituer : « Moira a ressenti cela lorsqu’elle a entendu parler de la mission pour la première fois et qu’elle a dit : « Oui, c’est moi. Je vais l’accepter. » Voilà, la conversation est terminée. Le leader de Mayday est à bord. Et puis cette fille s’est incrustée dans mon dos ! (…) Elle a enfin l’opportunité de réaliser ce rêve. Donc oui, c’est très, très, très frustrant que June intervienne et fasse sa June. [Rires] »

Cet épisode était assez intense avec Moira qui partage enfin sa frustration face à June qui a tenté de dévier la mission Mayday en voulant faire sortir Janine immédiatement sans suivre le plan qui consiste à faire sortir toutes les femmes de ce trou infernal. Après leur dispute, un des gardes est entré dans la chambre et a tenté de les violer. Il s’en ait d’abord pris à Moira qui a riposté puis June a aussi attaqué l’agresseur et elles ont fini par le tuer. Alors que June lui donne des coups de pied dans les parties, Moira l’étrangle avec un cordon de téléphone.

Elles se sont ensuite débarrassées de son corps en l’incinérant mais cela signifie qu’elles ont perdu beaucoup de temps et ne sont pas arrivées au lieu de rendez-vous à temps avec Luke. Ce dernier a fini par être attaqué par un garde et bien évidemment, une fois que l’absence du garde est remarquée, les lieux sont bouclés et c’est l’enfer pour sortir de là.

La seule sortie disponible nécessite la carte d’accès d’un Commandant pour l’ouvrir et alors qu’on les pense foutues, c’est là que le Commandant Lawrence s’approche de la sortie dans sa voiture. June le supplie et lui demande de les sortir de là, et même s’il ne le veut pas, il le fait quand-même.

La saison finale de The Handmaid’s Tale se poursuit chaque mardi sur Ciné+OCS.

