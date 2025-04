The Mandalorian & Grogu : Premier aperçu avec Sigourney Weaver en pilote rebelle

Star Wars révèle un premier aperçu de The Mandalorian & Grogu avec Sigourney Weaver en pilote rebelle.

Star Wars Celebration Japan 2025 a démarré en trombe, révélant des images exclusives et des photos des coulisses lors de son panel The Mandalorian & Grogu, le premier panel de l’événement.

Jon Favreau, Kathleen Kennedy et Dave Filoni sont montés sur scène pour donner aux fans un aperçu de The Mandalorian & Grogu. Les membres du public ont également eu un premier aperçu de Zeb Orrelios, dont l’apparition dans le film a été confirmée en décembre 2024 après ses débuts en live-action dans The Mandalorian Saison 3.

Favreau a déclaré aux fans que The Mandalorian & Grogu utilise des décors massifs, dont un Walker, et a confirmé que le film sera en IMAX. Une date de sortie officielle a également été révélée pour le film : le 22 mai 2026.

View this post on Instagram A post shared by Star Wars (@starwars)

View this post on Instagram A post shared by Star Wars (@starwars)

Accompagnée de Pedro Pascal, Sigourney Weaver qui jouera dans le film, a également surpris le public lors du panel Star Wars Celebration avec un premier aperçu d’images incluant Jeremy Allen White dans le rôle de Rotta le Hutt (fils de Jabba), et une nouvelle image de Weaver sur le tournage.

New still of Weaver in the film! pic.twitter.com/PCkH3SxZir — CBR (@CBR) April 18, 2025

S’exprimant sur son casting, Weaver a déclaré à GamesRadar+ : « J’ai la chance d’avoir des scènes avec un petit Grogu, ce qui est probablement la raison pour laquelle j’ai fait le film… Je joue un personnage merveilleux qui est, vous savez, en position d’autorité. Et je dois envoyer le Mandalorien en mission sur la Bordure Extérieure où toutes les mauvaises choses se produisent. »

The Mandalorian & Grogu sortira le 22 mai 2026.

Source : CBR / Crédit ©Lucasfilm/Disney