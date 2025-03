Daredevil Born Again saison 1 : Renaissance d’un héros sorti de l’enfer

Critique des deux premiers épisodes de Daredevil Born Again, suite de la série Netflix, qui débarque sur Disney+ dès aujourd’hui.

En 2018, à la grande déception des fans, la série Daredevil (et toutes les autres séries Marvel de Netflix) prenait fin après seulement trois saisons. Depuis, Charlie Cox est doucement réapparu dans le rôle de Matt Murdock, flirtant avec le MCU et laissant entendre un retour plus permanent. Après l’annulation de la série, il a d’abord fait un caméo remarqué dans Spider-Man No Way Home en tant qu’avocat de Peter Parker, avant de remettre son costume de Daredevil dans She-Hulk puis Echo. Ce n’était alors plus qu’une question de temps avant qu’il ne revienne à nouveau à temps plein dans sa propre série.

Aujourd’hui, 10 ans après ses débuts, Charlie Cox a repris son rôle de Matt Murdock/Daredevil pour la nouvelle série Daredevil Born Again, une série qui se voit dans a continuité de la précédente et reprend juste après les événements du dernier épisode de Netflix. Le début de Daredevil : Born Again voit notamment le retour des personnages bien-aimés Foggy Nelson et Karen Page de la série originale, Elden Henson et Deborah Ann Woll revenant dans leurs rôles respectifs.

On retrouve ainsi une ambiance familière mais différente, permettant de rebooter la franchise et lui donner un nouveau souffle tout en restant sombre et tragique. Sans spoiler, la nouvelle série démarre sur une note heureuse avant qu’une tragédie déchirante vienne profondément changer Matt et ses amis. Cette tragédie est liée au retour du psychopathe sans pitié Benjamin Pointdexter alias Bulleye. Il décide de laisser tomber son costume de superhéros pour ne garder que celui d’avocat.

Murdock vs Fisk

Après son apparition dans Echo, Vincent D’Onofrio reprend le rôle de Wilson Fisk, ce Caïd qui fait froid dans le dos. Après une longue absence, Fisk revient à New York avec un nouveau titre légitime : Mr le Maire Fisk. Ayant vécu une vie de corruption, il est déterminé à prouver qu’il peut accomplir de grandes choses dans les limites du droit en utilisant sa force de brillant stratège et son nouveau pouvoir politique. Cependant, les grands espoirs de Fisk commencent à s’amenuiser face à la réalité de la bureaucratie.

Il y a un parallèle assez intéressant entre Murdock et Fisk qui tentent chacun de se persuader qu’ils ont laissé leur « passager noir » derrière eux. Matt pense en avoir fini avec Daredevil et Fisk pense que sa personnalité de Caïd n’est plus d’actualité. Evidemment, l’avocat pro bono et le nouveau maire de New York se voilent la face et leurs personnalités respectives de héros et de méchant ne devraient pas tarder à resurgir.

Et connaissant l’obsession de Fisk pour Matt, qui sait combien de temps leur trêve va durer. Cela étant dit, on ne peut pas ignorer le fait que Born Again manque de certaines nuances par rapport à l’original mais sa nouvelle tournure sur la rivalité Murdock/Fisk en fait vraiment un bon moment. D’Onofrio et Cox sont tout simplement exceptionnels et reprennent possession de leur personnage avec facilité. Les revoir en face à face (même de façon civilisée) est un régale, c’est leur dynamique qui rend la série excitante. Et cette fois-ci, la série fait sans aucun doute partie du MCU, ce qui est satisfaisant et donne encore plus de relief à leurs actions.

Une ambiance familière

Les deux premiers épisodes de Daredevil Born Again sont une bonne entrée en matière ou plutôt, un bon retour en matière. Comme souligné précédemment, on retrouve un univers familier avec des personnages familiers qui nous ont manqué. Et même si certains nouveaux personnages ne sont pas à la hauteur ou sont un peu fades, Born Again est une série brutale, audacieuse et qui vit avec son temps.

Dans un environnement politique mondial difficile, elle ne pouvait pas être plus opportune. La série s‘inspire clairement de la vie politique réelle tout en évitant d’être spécifique. Ce qu’elle fait avec intelligence, c’est se concentre plutôt sur l’exploration des thèmes de la prise de pouvoir par des tyrans et de la responsabilité que l’on a de leur tenir tête.

Evidemment, une partie de l’histoire sent un peu le réchauffer parce qu’on a déjà vu Matt vouloir abandonner sa carrière de Daredevil mais les circonstances cette fois-ci sont différentes, c’est très personnel. Le second épisode va introduire un nouveau justicier, Hector Ayala/White Tiger (joué par Kamar de los Reyes décédé en 2023 après le tournage de la série) qui entre en jeu au moment où Daredevil jette l’éponge.

L’histoire d’Hector Ayala dans les comics est complexe et la série fait jusqu’à présent du bon travail en adaptant son cas tragique d’emprisonnement injustifié. Et entendre Murdock réprimander Ayala pour sortir la nuit à la recherche d’ennuis en tant que justicier est vraiment l’hôpital qui se fout de la charité. Qu’il s’en rende compte ou non, gérer cette affaire oblige Murdock à confronter certaines choses sur lui-même, et cela donne à chaque échange une couche supplémentaire de sens.

Daredevil Born Again, c’est chaque mercredi sur Disney+. La saison 1 de 9 épisodes se terminera le 15 avril et sachez qu’une seconde saison de 8 épisodes est dores et déjà en préparation.

