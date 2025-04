The Last of Us saison 2 : Note record sur IMDb pour l’épisode 2 dévastateur

L’épisode le plus dévastateur de The Last of Us obtient un score record sur IMDb. Spoilers.

The Last Of Us a livré l’un des épisodes les plus dévastateurs jusqu’à présent, et malgré les événements traumatisants qui ont choqué les téléspectateurs (joueurs et non-joueurs) avec la mort majeure de Joel (Pedro Pascal) la série a établi un nouveau record incroyable pour la série sur IMDb.

Toute série qui tue un personnage majeur prend un risque énorme, celui de diviser sa communauté de fans et de faire tomber sa moyenne sur des sites comme IMDb et Rotten Tomatoes.

Cependant, dans un choc presque plus grand que la mort de Joel lui-même, après plus de 15 000 critiques, l’épisode 2 de la saison 2 a obtenu la note la plus élevée de toute la série jusqu’à présent, avec une note de 9,5 sur 10. Cela le place juste au-dessus de l’épisode 5 de la saison 1, intitulé Endure and Survive, qui a obtenu une note de 9,4.

Les fans ont reçu un énorme choc (à moins que vous n’ayez joué aux jeux, bien sûr) dans l’épisode 2, avec la nouvelle venue Abby (Kaitlyn Dever) qui a tué Joel (Pascal) pour venger son père, le chirurgien des Lucioles qui était censé opérer Ellie (Bella Ramsey). Au même moment, Jackson a été attaqué par une horde d’infectés, avec Tommy (Gabriel Luna) et Maria (Rutina Wesley) menant le combat, les empêchant de justesse de détruire la ville.

Si la série a pris des libertés sur le jeu, la mort de Joel était inévitable même si certains fans pensaient que la série s’en sortirait d’une manière ou d’une autre le moment venu. Pedro Pascal lui-même savait que cela arriverait quand il a signé pour la série dès le début.

S’il faut toujours prendre les notes de sites comme IMDb avec des pincettes à cause des « review bombing » (donner une mauvaise note intentionnellement pour faire baisser la moyenne), cette note montre que le public, même si dévasté, a aimé l’épisode.

C’est une belle remonté après la note du premier épisode qui n’était qu’à 7,5. Pour référence, la note la plus basse est celle de l’épisode 7 de la saison 1 avec 7,4. Un épisode pour lequel Storm Reid a pourtant gagné un Emmy Award.

La saison 2 de The Last of Us continue sa diffusion chaque lundi sur Max.

Source : IMDb / Crédit ©HBO/Max