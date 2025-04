The Last of Us saison 2 : Pedro Pascal réagit au gros twist de l’épisode 2 (spoilers)

Pedro Pascal réagit au gros twist déchirant de l’épisode 2 de The Last of Us saison 2 qui change la série à jamais. Spoilers.

L’épisode 2 de The Last of Us est l’épisode que les fans du jeu vidéo appréhendaient. Ils savaient que ce moment arriverait mais tout comme Pedro Pascal, ils étaient probablement dans le déni.

Dans cet épisode fatal, Abby (Kaitlyn Dever) et ses amis soldats arrivent non loin de Jackson et sont prêts à accomplir la vengeance d’Abby : tuer Joel parce qu’il a tué son père dans la saison 1.

« Je suis dans le déni actif », admet Pedro Pascal dans une interview à EW. « Je me rends compte qu’à mesure que je vieillis, je me retrouve à nier que tout est fini. Je sais que je suis pour toujours lié à tant de membres de l’expérience et que je dois juste les voir dans des circonstances différentes, mais je ne le ferai jamais dans les circonstances de jouer Joel dans The Last of Us. Et non, je ne passe pas beaucoup de temps à y penser parce que cela me rend triste. »

A partir du moment où il a accepté le rôle avant la saison 1, Pedro Pascal savait que ce jour viendrait, il savait que Joel mourrait. Les showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann étaient déterminés à adapter les événements principaux des jeux vidéo Last of Us, qui impliquent que Joel massacre le groupe rebelle des Lucioles afin de sauver Ellie (Ramsey), même si sa mort mènerait à un vaccin contre le virus codryceps qui a détruit le monde.

Cette mission signifiait également donner vie à un moment de la saison 2, où Abby, la fille du médecin Luciole assassiné, traque Joel pour se venger et le tue devant Ellie. « C’était juste une question de comment et quand », explique Pascal.

Ce jour est arrivé avec le début de l’épisode 2, intitulé « Through the Valley ». Pascal se souvient avoir tourné la scène de sa mort à Kamloops, au Canada.. Il se souvient du « moment étrangement relaxant » passé dans le fauteuil de maquillage, où il a eu une « bonne conversation » avec le spécialiste de la prothèse Barrie Gower et le maquilleur Paul Spateri. Les effets faisaient une grande partie du travail, donc il n’avait pas besoin de se mettre dans un état d’esprit particulier.

« J’ai toujours mis ce que je ressentais vraiment de côté, à savoir que mon expérience touchait à sa fin dans la série », confie Pascal. « Je suppose que c’était la chose la plus étrange à traverser parce que je me sentais tellement lié à tout le monde dans la série après avoir traversé le défi de la saison 1 ensemble, pas seulement avec Bella [Ramsey], mais avec l’ensemble des acteurs et de l’équipe. Donc avoir cet au revoir était très triste pour moi, et j’ai eu une telle manifestation physique, un miroir violent de la tristesse de la mort de Joel. Pour être honnête, c’était assez onirique. »

L’acteur se souvient du moment où il est entré sur le plateau avec son maquillage sanglant : « J’ai complètement tué l’ambiance dès que les gens m’ont vu », se souvient-il. « Ce genre de choc et de chagrin… c’était bizarre d’en être la victime. C’est comme la version extrême de ‘Y a-t-il quelque chose sur mon visage ?’ Je pouvais vraiment voir ce genre de chagrin prendre le dessus sur le regard de chacun. »

Autant dévastatrice que soit la scène, Pascal l’a trouvée satisfaisante et il n’a que des compliments pour Dever, la qualifiant « d’actrice gangster ».

Dans une conversation séparée avec EW, Mazin fait l’éloge de la performance de Pascal dans le rôle de Joel mourant. « Il est facile d’imaginer que sa journée se déroulait simplement sur un sol couvert de sang, mais il y a ces beaux moments », dit-il. « Bella a regardé l’épisode et m’a appelé ensuite et m’a dit que c’est quand il bouge sa main, quand il essaie juste de se déplacer vers [Ellie] que Bella s’est effondré. C’est très facile de tout gâcher. C’est très facile de faire le sourd dans une scène ou de ne rien faire. Trouver quelque chose d’aussi beau dedans, c’est magique. »

Pascal ajoute à propos de ce moment : « Je ne sais pas si cela a été filmé, mais [il y a] la sensation subtile que Joel peut entendre [Ellie] dans son dernier souffle de vie qu’il laisse échapper. Il peut l’entendre l’appeler et entendre qu’elle est en danger et qu’il veut l’aider mais il est incapable de lever ne serait-ce qu’un petit doigt pour le faire. Je me souviens d’avoir joué à ça, et c’était vraiment dévastateur. »

Que les fans se rassurent tout de même un peu, ce n’est pas la dernière fois que nous voyons Joel dans la saison 2, il n’a pas encore complètement disparu de The Last of Us. Il y a des scènes teasées dans les bandes-annonces de la saison 2 l’impliquant que nous n’avons pas encore vues. Mazin et son co-showrunner Neil Druckmann (co-créateur des jeux de Naughty Dog) confirment que ces scènes « arrivent ».

« Nous avons montré que nous jouons avec le temps », dit Mazin. « Les personnages ont donc disparu mais ne sont pas oubliés, et parfois on s’en souvient de manière intéressante. »

« Une chose que j’ai envie de garder secrète, c’est comment ces choses vont se jouer et où elles seront placées », commente Pascal, « ce qui, je pense, reste une belle chose à ne pas dévoiler pour les gens qui regardent la série. »

La saison 2 de The Last of Us continue sa diffusion chaque lundi sur Max.

Source : EW / Crédit ©HBO/Max