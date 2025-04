The Last of Us Part III : Neil Druckmann entretient encore le mystère sur une suite

The Last of Us Part III : entre faux départ et vrai teasing, Neil Druckmann entretient le flou vis à vis d’une suite après The Last of Us par II

Alors que la saison 2 de la série The Last of us sur HBO relance la hype autour de la franchise de jeux, son créateur, Neil Druckmann, continue d’entretenir le mystère sur The Last of Us Part III, un éventuelle suite et peut être fin de la saga, après la fin ouverte de son second opus.

La valse-hésitation continue autour de The Last of Us Part III. Alors que la saison 2 de la série HBO vient tout juste de démarrer, Neil Druckmann, le co-président de Naughty Dog, et co-créateur de nouveau hit de HBO Max, continue de brouiller les pistes sur l’avenir de la saga vidéoludique.

Officiellement, aucun jeu n’est en développement. Officieusement, les indices s’accumulent. Depuis des mois, certains murmurent que la capture de mouvement aurait déjà commencé, et même si rien n’est confirmé, la conviction des fans reste intacte : The Last of Us Part III est en route, et ce n’est plus qu’une question de temps.

Prêcher le flou

En pleine tournée promotionnelle pour la série, Druckmann livre un discours toujours plus flou. Tour à tour, il affirme que la suite n’est pas prévue, qu’elle pourrait l’être, ou qu’elle dépendra d’une idée suffisamment forte. Alors qu’il affirme d’un autrre côté que la série télévisée n’irait pas au-delà de trois saisons et se basera uniquement sur Part II, comme la saison 1 se basait sur The Last of Us.

Dernière pirouette en date : “Je traite chaque projet comme si c’était le dernier. Donc, pour moi, il n’y en aura pas d’autre. Mais si les étoiles s’alignent… qui sait ? » a déclaré le ce dernier. Une déclaration qui, évidemment, a relancé toutes les spéculations.

Et difficile de ne pas voir un lien avec The Last of Us: Complete, tout juste sorti sur PS5. Ce bundle rassemble pour la première fois Part I et Part II Remastered, avec leurs bonus, en une édition définitive… alors que The Last of US part II vient a peine d’être édité en version PC. Le timing de cette sortie, alors que la hype autour de la série est à son comble, ne semble pas relever du hasard.

Conditionnel

D’autant plus que malgré ses déclarations ambiguës, Druckmann ne ferme jamais totalement la porte à une suite. En mars 2025, il déclarait pourtant : “Ne pariez pas sur un nouveau Last of Us” avant d’ajouter : “Ce pourrait être la fin.”

Une posture toujours au conditionnel, qui n’a pas manqué de faire réagir la communauté. Sur Reddit, les discussions vont bon train et les fans, dans leur majorité, restent convaincus qu’un Part III est inévitable – ne serait-ce que pour boucler définitivement l’arc narratif d’Ellie, ou explorer de nouveaux territoires émotionnels.

Si The Last of Us Part III devait arriver, pas sure qu’elle voit le jour rapidement étant donné les projets en cours des studios Naughty Dog. Cela dit, vu le renouveau de la franchise et son succés tant en série qu’en nouvelles ventes, probable que l’envie de raconter encore plus d’Ellie dans ce monde de désolation et de douleur soit plus forte…

Source : Comicbook / Gamespot