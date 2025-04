Doctor Who saison 2 : Introduction solide pour la nouvelle acolyte

Retour en forme pour la saison 2 de la nouvelle ère de Doctor Who avec une nouvelle acolyte réticente mais fascinante pour le Docteur. Spoilers.

Un début de saison de Doctor Who est toujours très excitant à découvrir, surtout quand le Docteur se retrouve avec un nouveau compagnon de voyage dans le TARDIS. Après avoir fait face à des bébés de l’espace dans le premier épisode controversé de la saison 1 de la nouvelle ère, le Docteur de Ncuti Gatwa se retrouve ici face à des robots de l’espace en début de saison 2. (Comme Disney et la BBC le font, nous appellerons cela la deuxième saison de la série).

Les fans seront ravis de savoir que le premier épisode de la saison deux offre une configuration infiniment plus forte pour la saison que son prédécesseur. C’est une introduction efficace à la nouvelle acolyte pétillante du Docteur, Belinda Chandra (Varada Sethu) et après seulement un épisode, on a déjà l’impression de la connaître mieux que sa précédente partenaire de voyage Ruby Sunday (Millie Gibson). Evidemment même Ruby ne savait pas qui elle était, mais Belinda à la sensation d’une personne plus accomplie. Elle a un caractère bien trempé et une forte personnalité.

D’emblée, l’épisode présente des effets spéciaux impressionnants et des dialogues pétillants, avec des rebondissements inattendus et des aspects intéressants de commentaire socio-politique. En effet, on est ici en territoire glissant avec un commentaire sur les « incels » et les hommes manipulateurs pervers, le tout sous fond de robots bêtes et méchants. Russell T. Davies revient en forme et avec des choses à dire sur la société d’aujourd’hui. L’histoire en elle-même n’est pas exceptionnelle mais c’est la parfaite entrée pour Belinda et Gatwa offre nouveau une belle prestation.

Une étoile nommée Belinda

L’épisode commence, comme le font de nombreuses aventures de Doctor Who, par un flash remontant dans le temps. Nous remontons 17 ans en arrière, où un couple à l’apparence légèrement inconfortable est assis sur un banc de parc, regardant le ciel. Elle s’appelle Belinda, mais vous reconnaîtrez peut-être l’actrice en tant que Mundy Flynn, une soldat aux cheveux courts du 51e siècle qui est apparue dans la première saison de Gatwa. Plus tard dans l’épisode, on apprendra que Mundy est bien la descendante de Belinda.

C’est l’anniversaire de Belinda, et son petit ami maladroit, Alan (Jonny Green), lui a acheté un de ces certificats d’étoile portant son nom. C’est un cadeau gentil mais générique, qui semble personnel, mais qui en dit finalement très peu sur la relation de l’acheteur et du destinataire.

Nous revenons de nos jours, accueillis par le son du TARDIS se matérialisant à l’extérieur d’un hôpital. Le Docteur émerge avec son large sourire et entre dans le bâtiment avec toute la confiance d’un extraterrestre d’apparence humaine qui n’a jamais vraiment pris au sérieux un avertissement « Ne pas entrer ». À l’intérieur, Belinda travaille comme infirmière aux soins intensifs, rentrant chez elle après une longue et dure journée avec des colocataires passifs-agressifs qui ne sont pas foutu de connaitre le nom de Belinda.

Queen Belinda

Plus tard dans la nuit, Belinda est enlevée par des robots extraterrestres qui sont à la recherche de leur reine « MlleBelindaChandra » pour la ramener sur leur planète qui porte son nom. « Nous venons de l’étoile Mlle Belinda Chandra », disent-ils. Belinda, naturellement, est perplexe. L’un des robots brandit le même certificat d’étoile que celui que Belinda a reçu il y a plus de 15 ans. Elle comprend alors qu’une planète porte réellement le nom de Belinda, et les habitants la veulent désormais comme reine et la marier de force à une sorte d’IA qui la transformera en robot.

Les robots l’escortent à l’extérieur et le vaisseau décolle, la maison de Belinda se rétrécit au moment où le Docteur court après elle, les bras tendus. À l’aide du TARDIS, le Docteur rattrape le vaisseau. Mais dès qu’il entre dans son champ de vision, son monde et ses mots commencent à se détériorer. Les choses se compliquent, un bug temporel se créé et les lumières du TARDIS clignotent.

A la fin de l’épisode, Belinda se rend compte que l’IA n’est pas une IA, c’est Alan (Al), son ex qui lui a donné le certificat de l’étoile. La fracture dans le temps a amené les robots à aller chercher Alan qui a transformé une planète paisible en terrain de guerre. Son abus de pouvoir a créé le chaos et la révolution.

Le visage géant s’ouvre et un spectacle encore plus effrayant se révèle à l’intérieur. Alan est devenu un hybride homme-robot. Sa peau est recouverte de panneaux dorés scintillants avec un torse manquant et un seul œil injecté de sang qui fixe Belinda avec une lueur maniaque. L’équipe de costumes et de maquillage a fait un travail remarquable.

Destination : 24 mai 2024

A la fin, une fois Alan vaincu, la paix règne alors que les robots, désormais souriants, promettent des réparations aux civils. Belinda a hâte de rentrer chez elle et est sceptique à l’égard du Docteur, malgré ses théories selon lesquelles ils sont « connectés ». Mais Belinda ne veut pas être « une des aventures » du Docteur et lui demande de la ramener chez elle à la date de son départ : le 24 mai 2025.

Pourtant, lorsqu’il actionne un levier, le TARDIS sursaute et rebondit hors du 24 mai. Le duo court vers la porte et contemple les merveilles de l’espace (comme dans la première saison, les effets visuels de ces scènes sont toujours stupéfiants), mais le Docteur dit que quelque chose ne va pas. Ils devront parcourir « un long chemin » pour ramener Belinda chez elle et le TARDIS se dématérialise. Au moins, elle est en route.

Mais alors que le vaisseau part, nous voyons ce que le Docteur ne voit pas : la Tour Eiffel, un taxi noir de Londres, la Statue de la Liberté flottent tous dans l’espace où se trouvait le TARDIS. Ce sont des débris d’une planète qui n’est plus là, accompagnés d’un calendrier montrant que la Terre n’a jamais été au-delà du 24 mai 2025. C’est une tournure à couper le souffle, qui prépare une saison qui s’annonce aussi inattendue que la nouvelle co-star de Gatwa.

Belinda est un personnage très intéressant qui rappelle grandement Donna (Catherine Tate) une autre acolyte (grande gueule au sens positif du terme) qui s’est retrouvée auprès du Docteur contre son gré au départ. Tout comme Donna, Belinda ne pense pas être quelqu’un d’important et pourtant, elle l’était. Le Docteur était à la recherche de Belinda, elle est clairement importante et son lien avec Mundy Flynn est peut-être la clé. Cette nouvelle saison commence sur des bases solides, espérons que cela continue.

PS : La mystérieuse Mme Flood (Anita Dobson) rôde toujours, cette fois en tant que voisine de Belinda, se cachant du Docteur et brisant à nouveau le quatrième mur. Espérons que cette nouvelle saison lève enfin le voile sur elle.

Un nouvel épisode de Doctor Who, est à retrouver chaque samedi sur Disney+.

Crédit ©Disney+