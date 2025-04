Superman : Vidéo dans les coulisses pour la journée Superman

Warner Bros et DC dévoilent une vidéo dans les coulisses du film Superman à l’occasion de la journée consacrée au super-héros.

Hier, 18 avril, c’était le Superman Day, soit la journée consacrée à l’enfant de Krypton. Pour l’occasion, Warner Bros et DC ont dévoilé une vidéo dans les coulisses du prochain film Superman réalisé par James Gunn.

Dans la vidéo, le réalisateur, le producteur Peter Safran et le casting du film discutent de ce nouveau départ pour le personnage. Gunn explique que cela fait des années qu’il tente de trouver un moyen de raconter son histoire pour ce héros qu’il trouve si noble et si pur.

Dans ce behind-the-scene, nous voyons que les robots qui ont sauvé Superman (David Corenswet) dans la bande-annonce précédente sont en fait de vrai robots mécaniques, et non des images de synthèse/CGI, car l’un d’eux donne à Gunn un high five.

Rachel Brosnahan alias Lois Lane donne aussi un bref aperçu des bureaux du Daily Planet et parle de la bonté de Superman.

Nous avons également un aperçu ici de Nicholas Hoult (Lex Luthor), Nathan Fillion (Guy Gardner/Green Lantern), Frank Grillo (Rick Flag Sr), Isabela Merced (Hawkgirl ) ou encore Anthony Carrigan dans le rôle de Metamorpho.

Ce qui est clair dans cet aperçu des coulisses, c’est que Warner continue de souligner le côté inspirant et réconfortant de Superman, ce qui le distingue de la version froide et sombre de Man of Steel de Zack Snyder.

Superman sort le 9 juillet prochain dans les salles.

Superman – Superman Day (VOST) – Coulisses de l’évènement