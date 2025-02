Captain America Brave New World est-il le sauveur du MCU après une période difficile ? Le film va-t-il faire repartir la franchise sur des bases solides et revenir aux fondamentaux ? Critique. Spoilers.



Cela fait déjà six ans depuis les événements de Avengers Endgame où les Avengers se sont séparés suite à la défaite de Thanos et à la mort de Tony Stark. Mais ce n’était qu’une question de temps avant que le monde n’ait à nouveau besoin de ses héros les plus puissants.

Avec les nouveaux films Avengers à venir en 2026 et 2027, le MCU doit reconstituer l’équipe assez rapidement. Heureusement, la première étape du recrutement de la prochaine version des Avengers commence dans Captain America : Brave New World, quand le président Thaddeus Ross demande à Sam de reconstruire une équipe pour défendre les intérêts du pays et de la planète. C’est une demande surprenante sachant que c’est l’homme qui a mis en place les Accords de Sokovie et créé la division chez les superhéros.

Sam Wilson reprend le flambeau

Captain America revient en action mais ce n’est plus le Captain America que l’on a connu récédemment. Souvenez-vous, à la fin de Avengers Endgame, Steve Rogers remettait son bouclier à Sam Wilson dans l’espoir qu’il reprenne son flambeau de Super Soldat d’Amérique. Cependant, comme l’a montré la série Falcon et le Soldat de l’Hiver, Sam à longuement douté de sa capacité à pouvoir assumer cette responsabilité, il se battait avec sa conscience, surtout après ce qu’il a appris sur Issiah Vradley et la façon dont le gouvernement l’a traité pendant 30 ans.

Mais au début du film, Sam est le nouveau Cap et porte les couleurs du pays avec fierté dans le but de réunifier le peuple. Et c’est un Cap différent de Steve, parce que Sam n’est pas Steve. Il n’a pas de superpouvoirs, il n’a pas pris le sérum, il est humain et cette humanité fait de lui un Captain America auquel les gens peuvent vraiment s’identifier.

Mais alors qu’il a surmonté le défi de devenir Captain America, il se voit confier une toute nouvelle tâche, encore plus ardue : devenir le chef d’une nouvelle équipe des Avengers.

Nouvelle mission

Peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des Etats-Unis Thaddeus Ross, Sam Wilson se retrouve plongé au coeur d’un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l’opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang…

Bien entendu, le président Ross n’a pas l’intention de recréer les Avengers exactement tels qu’ils étaient autrefois. Comme nous l’avons vu dans Falcon et le Soldat de l’Hiver, Captain America est désormais un rôle officiel du gouvernement des États-Unis. Et au début de Brave New World, Wilson travaille directement avec le président. Cela signifie qu’une équipe Avengers dirigée par le Captain America de Sam serait également effectivement une branche du département américain de la Défense.

Mais le président Ross n’est probablement pas intéressé à rassembler les Avengers car il sait qu’ils seront nécessaires pour quelques films à l’avenir. L’intérêt soudain de Ross pour une équipe de super-héros est la découverte d’une substance qui va changer le monde. Vous vous souvenez du Céleste qui a été transformé en pierre à la fin du film Eternels ? Les scientifiques du MCU ont découvert qu’il s’agit d’une source d’Adamantium, l’autre super métal bien connu des fans Marvel. C’est aussi une alternative précieuse au Vibranium fortement défendu par le Wakanda. Avec ce métal miracle qui se trouve dans l’océan, toutes les nations de la planète veulent se l‘approprier. Donc, si une course aux armements en Adamantium est sur le point d’avoir lieu, il est logique d’avoir quelques super-héros à vos côtés.

Différent mais un peu plat

On pourrait se dire qu’un quatrième film Captain America est de trop (et ce n’est ps complètement faut), cependant, Captain America Brave New World a la sensation d’une nouvelle saga et pourrait bien être le début d’une nouvelle ère pour le MCU. Évidemment, la fatigue des superhéros est réelle pour beaucoup de spectateurs qui se sont lassés du genre, mais les films Marvel vont continuer d’exister donc tant qu’à faire, autant qu’ils se renouvellent de manière intéressante. Cela étant dit, si Brave New World est différent des autres films Captain America, il ne réinvente rien du genre, il revient aux bases tout en insufflant un petit vent frais sous les ailes de Sam et d’un super-héros vieillissant.

Brave New World est plus politique, il est aussi bien rythmé et assez dynamique, avec des scènes de combat impressionnantes et pas trop complexes dans leur exécution. C’est émouvant par moments (pas trop non plus), avec un peu d’humour. Nous sommes chez Marvel, donc les scènes tendant vers l’émotion sont immédiatement coupé court par une scène comique ce qui empêche de rester dans l’émotion. C’est un peu une resucée de la formule Marvel.

C’est d’ailleurs l’un des reproches que l’on peut faire au film parce que, malgré le rythme soutenu, le film est plutôt plat en dehors des scènes d’action. Il y a peu ou pas de véritable suspense, et le scénario est plutôt simple… Rien n’est particulièrement transcendant même le (vrai) méchant (on ne rentrera pas dans les détails) qui fait penser à des personnages comme Brainiac ou The Thinker de DC. Même les caméos, attendus ou non, ne font pas bouger la foule. Alors peut-être que ce n’est pas l’objectif du film, et peut-être que c’est aussi sa force, mais quand Marvel nous habitue à ce type de scène, on en attend forcément un peu plus.

Connexions

En fin de compte, si le film se regarde bien seul, il tente de relier les univers entre eux. Brave New World est dans la continuité de Falcon et le Soldat de l’Hiver mais fait aussi le lien avec le film L’Incroyable Hulk (même si des visages ont changé) et avec Éternels. Le film se permet même le luxe de teaser l’arrivée des mutants avec l’apparition de l’Adamantium, le métal recouvrant les os de Wolverine et ici tiré de la carcasse du Céleste.

Pour finir, mention spécial à Harrison Ford qui brille dans le rôle de Thaddeus Ross, dont la psychée est bien plus complexe et intéressante que celle de la version de feu William Hurt. Il y a un véritable effort de rédemption du personnage qui n’est pas le méchant qu’on pense être, même s’il a fait des choses horribles.

Anthony Mackie, mène sa barque avec charisme, et le reste du casting, bien qu’un peu moins présent tout au long du film, apporte une base solide à l’intrigue et à l’interaction entre les personnages. Le seul hic est l’introduction de Ruth Bat-Seraph (Shira Haas) qui est loin d’être transcendante. Le MCU n’a pas besoin de cette « Black Widow », il en a déjà une nouvelle impeccable incarnée par Florence Pugh.

Captain America Brave New World est actuellement en salles.

