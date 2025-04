Avengers Doomsday : Le film va-t-il rendre justice à Cyclope des X-Men ?

Il se pourrait que Avengers : Doomsday offre une rédemption pour le Cyclope de James Marsden de la franchise X-Men.

Avengers Doomsday est officiellement en production alors que l’univers cinématographique Marvel se rapproche de la fin de la saga Multiverse. Premier d’un événement cinématographique en deux parties, Doomsday verra plusieurs acteurs et cinéastes majeurs revenir dans le MCU, dont Robert Downey Jr. dans le rôle du docteur Victor von Doom. Cependant, les fans ont récemment appris que les retours ne sont pas seulement relégués aux personnages des films MCU précédents.

Alors que des noms majeurs comme Hugh Jackman (Wolverine) et Ryan Reynolds (Deadpool) étaient absents de l’annonce de Marvel, les fans peuvent s’attendre à voir le retour de Sir Patrick Stewart dans le rôle du professeur X, Sir Ian McKellen dans le rôle de Magneto, James Marsden dans le rôle de Cyclope, Alan Cumming dans le rôle de Nightcrawler, Rebecca Romijn dans le rôle de Mystique, Kelsey Grammer dans le rôle de Fauve et même Channing Tatum dans le rôle de Gambit.

C’est une nouvelle intéressante pour les fans désireux de voir les mutants dans le MCU, alors que la franchise se rapproche de ce que beaucoup pensent être la saga Mutant après Avengers : Secret Wars. Le retour du casting de Fox pour X-Men ouvre également la voie à la rédemption d’un personnage qui n’a jamais pu atteindre son plein potentiel dans la franchise originale, mais qui pourrait enfin être à la hauteur de son nom dans le prochain film Avengers.

Le retour des X-Men dans Avengers : Doomsday donne enfin à l’univers cinématographique Marvel une chance de rendre justice au Cyclope de James Marsden, c’est du moins ce que certains fans espèrent.

Membre éminent de l’équipe mutante de Charles Xavier depuis le premier film, Scott Summers a toujours été relégué au second plan de la franchise X-Men. Les films se concentraient trop souvent sur des mutants comme Wolverine (Jackman) ou Jean Grey (Famke Janssen), laissant d’autres X-Men de premier plan jouer des rôles de soutien qui sapaient leur importance dans l’histoire. Pour la plupart, il était relégué à l’archétype du petit ami jaloux alors qu’il s’inquiétait du fait que Wolverine lui vole Jean Grey.

La plus grande insulte de toutes est survenue lorsque Scott a été tué hors champs dans le premier acte de X-Men : L’Affrontement final. Bien qu’il ait ensuite été ressuscité dans X-Men : Days of Future Past, les fans furent déçus par le traitement de Cyclope par la franchise X-Men. Avec son retour confirmé dans Avengers : Doomsday, il y a désormais un nouvel espoir que le personnage de James Marsden puisse enfin avoir justice.

Evidemment, le film est rempli de personnages ce qui pourrait laisser peu de place à un véritable développement pour les X-Men mais c’est seulement le début pour les personnages dans le MCU. Le futur devrait leur offrir plus de temps pour revenir en forme. Plusieurs noms manquaient dans l’annonce du casting de Marvel Studios, notamment plusieurs co-stars de Marsden dans X-Men, comme Hugh Jackman, Famke Janssen et Halle Berry.

L’apparition de Cyclope et des X-Men dans le MCU soulèvent plusieurs questions majeures qui ne trouveront probablement pas de réponse avant la sortie en salles d’Avengers : Doomsday en 2026. Plusieurs indices dans les films MCU précédents suggèrent que les X-Men n’existent pas sur la Terre-616 mais existent dans une chronologie distincte, révélée comme étant Terre-10005 dans Deadpool & Wolverine.

Cela suggère que les X-Men arriveront dans le MCU via un événement d’incursion, alors que leur monde s’écrasera sur la Terre-616. Cela implique également que les X-Men de la Fox ne seront pas la principale équipe X-Men à avancer dans le MCU. Plus probablement, James Marsden et ses co-stars de X-Men prendront en compte les événements de Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars comme dernier adieu avant de passer le relais à une nouvelle génération d’acteurs qui apparaîtront dans les films ultérieurs.

Réalisé par Joe et Anthony Russo, Avengers Doomsday sort le 29 avril 2026.

Crédit ©Fox/Disney