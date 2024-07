Avengers 5 et 6 : Les frères Russo et Robert Downey Jr de retour pour Doomsday et Secret Wars

Robert Downey Jr incarnera Victor Von Doom alias Dr Fatalis dans Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars réalisés par les frères Russo

C’est officiel, la nouvelle est tombée cette nuit durant le panel tant attendu de Marvel Studios au Comic Con de San Diego. Il a été confirmé que Joe et Anthony Russo seront bien de retour pour réaliser les deux prochains volets d’Avengers. Les frères étaient présents dans le Hall H avec Kevin Feige pour annoncer la nouvelle officiellement après les rumeurs qui ont circulé ces derniers jours.

Les Russo réaliseront ainsi Avengers Doomsday qui remplace Kang Dynasty et Avengers Secret Wars, les films 5 et 6 de la saga Avengers. Ils sont donc de retour après avoir dirigé Captain America le Soldat de l’Hiver, Captain America Civil War, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame.

Si l’annonce du retour des frères Russo dans le MCU n’est pas une surprise, celui de Robert Downey Jr l’est un peu plus. S’il se murmurait que l’acteur pourrait faire son retour, il n’incarnera pas Iron Man, le personnage qui a initié le MCU, il sera le Dr Victor Von Doom (Fatalis en VF). Cependant, cela n’est pas complètement fortuit puisque dans les comics, Tony Stark est Fatalis a un moment donné. Il y aura donc probablement une explication logique.

Marvel s’éloigne ainsi de Kang le Conquérant après le renvoi de Jonathan Majors qui a été condamné pour agression et harcèlement.

Durant le panel, les frères Russo ont déclaré qu’ils avaient besoin du bon acteur pour avancer avec une autre série d’Avengers. À ce moment-là, un acteur est monté sur scène dans le rôle du Dr Doom, avec un masque d’acier, une cape et une cagoule vertes. Une fois démasqué, les fans ont découvert Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr as Victor Von Doom for Avengers Doomsday pic.twitter.com/6kNmsN2y9h — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 28, 2024

Les Russo ont livré quatre des plus gros films de l’histoire de Marvel : Avengers : Endgame (2,79 milliards de dollars, le deuxième film le plus rentable de tous les temps), Avengers : Infinity War (2,05 milliards de dollars), Captain America : Civil War (1,15 milliard de dollars) et Captain America le Soldat de l’Hiver (714,4 millions de dollars).

Notez aussi que les Quatre Fantastiques, dont le casting était présent au Comic Con, seront bien dans ces deux films Avengers.

Les Russo ont toujours voulu faire Secret Wars, mais avant ça, ils réaliseront Doomsday qui dont la sortie est prévue en mai 2026. Secret Wars suivra l’année suivante, en mai 2027.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel /DR