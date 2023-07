Lando : La série Star Wars au point mort

Le scénariste de la série Lando, Justin Simien, dit n’avoir aucune nouvelle du projet Star Wars depuis 2020.

Au plus fort de la pandémie COVID-19 en 2020, une série centrée sur Lando Calrissian avec Donald Glover a été annoncée mais rien d’autre n’a été révélé depuis lors. Alors que Glover lui-même a dit qu’il avait parlé à Lucasfilm de son retour au rôle, le scénariste de la série dit qu’il n’a rien entendu depuis l’annonce initiale de Kathleen Kennedy.

Selon Justin Simien, il a beaucoup travaillé sur la série, mais il n’a pas eu de nouvelles de Lucasfilm au cours des trois années qui ont suivi. « J’ai certainement versé mon cœur et j’ai passé beaucoup de temps à travailler avec eux pour mettre en place une très bonne série. Tout le monde semblait avoir adoré », a déclaré Simien dans une interview avec The Direct, alors qu’il est en promo pour son film Le Manoir Hanté.

Il aoute : « Et, vous savez, on m’a dit que nous devions faire une pause à cause du calendrier, et la prochaine mise à jour que j’ai reçue [était en 2020], il y a quelques années. Donc je ne sais pas, je n’ai aucune idée de ce qui se passe avec ça. »

De son côté, Donald Glover, qu a incarné la jeune version de Lando dans le film Solo A Star Wars Story, a confié qu’il adorerait reprendre le rôle, mais l’histoire doit vraiment être solide. « J’adorerais rejouer Lando. C’est amusant d’être lui. Ça doit juste être bon, ça doit juste être la bonne façon de le faire. »

Mais pour lui, « le temps est précieux » donc « je ne suis pas intéressé à faire quoi que ce soit qui soit comme une perte de temps ou juste pour l’argent. Je préfère passer du temps avec des gens que j’apprécie. Il faut donc que ce soit la bonne chose, ce que je pense que cela pourrait être. Je veux dire Lando est définitivement quelqu’un avec qui j’aimerais passer du temps. »

Une série centrée sur Lando semble assez peu probable pour le moment, surtout que Disney semble vouloir réduire le nombre de séries Star Wars et Marvel. On attend de voir si ce projet verra le jour.

Source : The Direct / Crédit ©Lucasfilm /Disney