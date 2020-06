The Princess Bride : Le film recréé en confinement par un casting de stars

Le film The Princess Bride recréé en isolation par un casting de stars pour la plateforme Quibi.

A compter du 29 juin, le service de streaming Quibi (uniquement disponible aux Etats-Unis) dévoilera une recréation pleine de stars de The Princess Bride filmée entièrement en quarantaine pendant deux semaines. Le projet a été conçu par le réalisateur Jason Reitman (Juno), qui avait auparavant mis en scène des lectures en direct du film au Los Angeles County Museum of Art en 2011 et au Toronto International Film Festival en 2015.

Ce remake a été secrètement filmé par une liste inconcevable d’acteurs et d’actrices célèbres sur leurs téléphones alors qu’elles étaient isolées. Selon Vanity Fair, ils et elles changeront de rôle à travers les nombreuses séquences emblématiques de The Princess Bride.

Parmi les stars qui apparaîtront : Les couples Joe Jonas et Sophie Turner, Common et Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris et David Burtka mais aussi Hugh Jackman, Andy Serkis, Keegan-Michael Key, Elijah Wood, Beanie Feldstein, Jack Black, Diego Luna, Taika Waititi, Jon Hamm, Zazie Beetz, Patton Oswalt, Josh Gad, le réalisateur original de Princess Bride Rob Reiner et Fred Savage, qui reprendra brièvement son rôle du petit-fils à qui on lit l’histoire.

Ce n’est même pas la liste complète puisque certains des participants sont gardés secrets pour le moment.

Le projet bénéficiera également à World Central Kitchen, l’association caritative du chef José Andrés qui a aidé à fournir des repas aux personnes dans le besoin pendant la pandémie de COVID-19.

Source : Vanity Fair / Crédit ©MOVIESTORE/REX/SHUTTERSTOCK