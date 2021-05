Black Panther : Danai Gurira de retour en Okoye dans la série spin-off de Disney+ ?

Danai Gurira serait de retour en Okoye dans la série spin-off de Black Panther pour Disney+.

Danai Gurira (The Walking Dead) aurait signé pour jouer dans la nouvelle série Marvel de Disney+ supervisée par Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther. Elle reprendrait ainsi son rôle d’Okoye qu’elle incarnait dans Black Panther. C’est le Hollywood Reporter qui a dévoilé l’information mais Disney n’a rien confirmé.

La présence de Gurira dans cette série centrée sur le pays de Black Panther ne serait pas étonnante. Après tout, Okoye est la cheffe de la Dora Milaje, les forces armées du Wakanda et elle serait parfaite pour être le lead de cette nouvelle série du MCU. Elle rejoindrait ainsi d’autres personnages des films qui ont leur série comme Wanda Maximoff/Scarlet Witch et Vision, ainsi que Falcon/Sam Wilson et le Soldat de l’hiver/Bucky Barnes. Loki sera le suivant et Hawkeye arrivera bientôt.

Florence Kasumba a récemment repris son rôle de guerrière Ayo, dans plusieurs épisodes de Falcon et le Soldat de l’Hiver. Elle est le commandant en second de la Doja Milaje. Elle n’a pas été annoncée pour cette série sur le Wakanda mais il ne serait pas étonnant qu’elle en fasse partie..

La nouvelle de la série de Coogler se déroulant dans le royaume futuriste a été dévoilée lorsque sa société de production Proximity Media a signé un accord exclusif de cinq ans avec la Walt Disney Company, propriétaire de Marvel, pour produire des projets télévisés pour différentes divisions.

On attend désormais confirmation de Disney et Marvel pour la présence de Gurira dans cette série, pour le moment sans titre.

