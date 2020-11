Lucifer saison 5B : Chloe cherche Lucifer (vidéo)

Nouvelle vidéo pour la saison 5 de Lucifer avec Chloe à la recherche du Diable.

La fin de la première partie de la saison 5 de Lucifer a laissé les fans sur une bagarre entre les enfants de Dieu. Ils ont mis le bazar dans le commissariat alors que le temps avait été arrêté. Quand le temps reprendra, les policiers vont retrouver leur lieu de travail complètement détruit.

C’est là que l’inspecteur Chloe Dekker entre en jeu de demande « où est Lucifer ? ».

Le compte officiel de la série a dévoilé une « fancam » de Chloe avec des images connues du personnage puis une très courte scène inédite qui semble se tenir juste après la bagarre céleste. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est déjà ça pour patienter avant le retour de la série

thankful for chloe decker today and every day, so we made a fancam to show how much we stan pic.twitter.com/RIs7rgGzYc

— Lucifer (@LuciferNetflix) November 26, 2020