Lucifer saison 5 : Les showrunners sur cette apparition Divine et les sentiments de Lucifer dans le final (spoilers)

Les showrunners de Lucifer reviennent sur certains événements du final de la première partie de la saison 5. Spoilers.

Le final de la saison 5A de Lucifer a vu l’arrivée de Dieu sur Terre. Alors que les frères Lucifer et Amenadiel se battaient contre Michael – avec Maze qui s’est rangée de son côté – , Papa est arrivé (avec un sweat shirt cosy) pour mettre fin à la querelle de ses enfants. Cette intervention Divine était attendue toute la saison mais elle n’a durée que peu de temps.

« Ça suffit » a prononcé Dieu, joué par Dennis Haysbert (24 Heures Chrono). Ayant attiré l’attention des garçons, Il a dit avec une étincelle dans Ses yeux : « Les enfants, vous savez que je déteste quand vous vous battez. » C’est une très courte apparition mais clairement, le charisme était là.

Au sujet de la présence de Dieu dans la série, les showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson ont confié qu’ils étaient nerveux de l’introduire dans l’histoire : « Je dirais ceci, nous étions nerveux à l’idée de faire entrer Dieu. Dès le début, dans la saison 1, nous avons dit que nous n’irions jamais en enfer et nous avons dit que nous n’aurions jamais Dieu,» confie Modrovich.

« Et c’est surtout parce qu’il a été cet homme mystérieux, n’est-ce pas ? [La série] Lucifer a toujours été à propos des personnages interprétant ce que sont Ses intentions, par opposition à ce que le gars soit présent et puisse vous parler directement, mais je pense que nous avons réussi à Le faire marcher sur une ligne fine, et en même temps nous apprenons à connaître qui Il est. » Il sera clairement intéressant d’en voir plus du personnage dans la suite de la saison.

Si Dieu est sensé être amour, Lucifer a clairement du mal à exprimer ce qu’il ressent pour Chloe. Il est clairement amoureux d’elle mais n’arrive pas à lui dire. Selon Joe Henderson, « ce sera une grande part de la saison 5B ».

Modrovich ajoute : « Je voudrais citer RuPaul, qui dit à la fin de chaque épisode de RuPaul’ Drag Race : « Si vous ne pouvez pas vous aimer, comment Diable allez-vous aimer quelqu’un d’autre ? » » Cela signifie que Lucifer a encore une certaine haine de soi qu’il a du mal à dépasser et tant qu’il ne s’aimera pas lui-même, il ne sera pas capable de pleinement aimer Chloe. Sous ses airs arrogants, se cache quelqu’un qui se déteste.

Problèmes de parents

L’épisode a aussi dévoilé que le bébé Charlie n’était finalement pas un être céleste, ce qui a dévasté Amenadiel. Les scénaristes ont expliqué pourquoi ils ont fait ce choix de le rendre mortel. C’est simplement parce qu’ils souhaitaient explorer les attentes des parents sur leurs enfants.

« Nous voulions explorer la relation entre Linda et Amenadiel, et Charlie est le point central pour cela. De plus, ils sont dans une relation biraciale, avec un enfant biracial, mais c’est aussi moitié humain / moitié céleste, et nous voulions explorer les attentes de la parentalité sur nos enfants, » explique Henderson.

« Il y a cette idée que vous voulez qu’ils prennent après vous deux, mais qu’ils soient aussi leur propre personne, alors combien il est difficile pour les parents de savoir quand un enfant choisit une autre voie ou se dirige dans cette direction ? Cela peut à la fois être difficile mais renforcer une connexion. La réponse la plus courte est: nous essayons toujours de choisir l’histoire qui est la plus dure pour nos personnages, car nous sommes des écrivains cruels et diaboliques. [rires] »

Pour finir, Maze a énormément souffert et la série continuera d’explorer cette souffrance mais aussi sa quête d’âme : « Maze avait cette blessure ouverte à la fin de la saison 4, Maze et Chloé vraiment, et c’est pourquoi elles sont en binôme au début de la saison 5. Mais Maze a le cœur brisé. Et même si elle est en colère contre Lucifer et le monde entier, elle est vraiment juste en colère parce qu’elle se sent rejetée, et c’est une grande partie de son voyage cette saison que nous explorons. »

La découverte de sa mère et le fait que Lucifer lui ait caché la vérité l’a beaucoup affecté. Maze est peut-être un démon mais elle a un cœur et il est systématiquement écrasé par les gens qu’elle aime. On comprend ainsi pourquoi elle s’associe à Michael, même si c‘est une très mauvaise idée.

