Constantine : Pourquoi il n’y a jamais eu de suite

La réunion de l’équipe du film Constantine pendant le Comic Con @Home a dévoilé ce que la suite aurait pu être.

Ce week-end, le Comic Con @Home a célébré les 15 ans du film Constantine durant un panel avec l’équipe du film. Le réalisateur Francis Lawrence, le producteur Akiva Goldsman ainsi que Keanu Reeves était ainsi réunis pour parler Constantine et ils on notamment discuté de la suite qui n’a jamais vu le jour.

Le film Constantine n’a en effet jamais eu de suite et c’est portant pas faut d’avoir essayé : « Oh mon Dieu. C’est revenu sans cesse », a déclaré Goldsman à propos de faire des suites. « Bon sang, nous voulions faire … une suite classée R. Je pense qu’on le ferait probablement demain [si on pouvait]. Oui, nous avons essayé de nombreuses façons différentes de trouver … la décision revenait toujours aux studios qui l’ont fait, qui étaient Village Roadshow et Warner Bros. »

Si une suite avait pu se faire, John Constantine aurait probablement rencontré Jésus. Cette idée est venue du co-auteur Frank Cappello : « [John] se réveille dans une cellule. Il doit identifier le prisonnier … et c’était Jésus », a déclaré Goldsman. Après tout, le premier film avait bien Lucifer joué par Peter Stormare.

Le vrai problème c’est que le film n’a en réalité pas été le succès voulu par les studios, selon Lawrence. Constantine n’était pas « un succès énorme » au box-office. « Nous avons clairement plus parlé de suites que le studio », a remarqué le cinéaste. « Le film s’en est plutôt bien sorti, » mais pas assez pour justifier d’une suite auprès des studios.

Récemment, une rumeur a annoncé que Keanu Reeves pourrait reprendre ce rôle dans un projet de J.J. Abrams.

Constantine – Réunion 15 ans Comic Con @Home

Crédit ©Warner Bros