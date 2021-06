Loki : La série était prévue avant Avengers Endgame

La série Loki était apparemment prévue avant que le personnage ne disparaisse dans Avengers Endgame.

Dans le film Avengers Endgame, quand les Avengers décident de retourner dans le temps pour récupérer les Pierres d’Infinité, Loki prend la fuite en récupérant le Tesseract qui se retrouve à ses pieds. Il s’enfuit à travers un portail alors qu’il aurait dû être transporté à Asgard pour purger une peine, menant finalement à sa mort dans Avenger Infinity War.

Il s’avère que Marvel Studios avait prévu une série pour suivre Loki après cet événement particulier. Lui donner sa propre série n’était ainsi pas une décision prise par Marvel après Avengers: Endgame.

Dans une interview récente, le scénariste Michael Waldron a confié : « Dès le début, nous savions – enfin, j’ai appris et on m’a dit sous le couvert des ténèbres – ce qui allait se passer dans Avengers: Endgame avec Loki, et qu’il allait disparaître à travers ce portail avec le Tesseract. Et donc nous savions que c’était ce qui allait déclencher les événements de notre histoire ; c’est ce que les fans verraient dans Endgame. Alors la question serait où diable va Loki ? Notre travail était donc de savoir ce qui se trouvait de l’autre côté de ce portail ? »

Il s’avère que Waldron connaissait le script d’Avengers: Endgame avant même que le monde ne voit le film, même si les scénaristes du film Christopher Markus et Stephen McFeely ont dit un jour que la séquence impliquant Loki s’échappant avec le Tesseract n’était pas destinée à mettre en place sa propre série.

Kevin Feige et son équipe planifiaient-ils secrètement la série sans rien dire aux scénaristes, où ont-ils menti à propos de Loki ?

Après un épisode 3 dans lequel le public a fait la connaissance de Sylvie, Loki reviendra avec l’épisode 4 mercredi prochain. Un épisode qui, selon Tom Hiddleston, « partira dans une nouvelle direction. »

Loki, c’est le mercredi sur Disney+.

