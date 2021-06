Loki : La réalisatrice confirme la bisexualité de Loki

Après l’épisode 3, la réalisatrice de Loki est ravie de la confirmation de la bisexualité du personnage.

Ce n’est pas nécessairement une surprise (à cause des comics) mais c’est désormais officiel dans le MCU. Si on avait déjà confirmation de la fluidité de genre de Loki, son orientation sexuelle n’avait pas encore été complètement confirmée par Marvel dans le MCU. L’épisode 3 de la série de Disney+ a révélé que Loki est bien bisexuel et la réalisatrice Kate Herron est contente de cette confirmation parce que c’est très personnel pour elle.

« À partir du moment où j’ai rejoint @LokiOfficial, il était très important pour moi, et mon objectif, de reconnaître que Loki était bisexuel », a écrit Herron dans un tweet après la sortie de l’épisode 3. « Cela fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. Je sais que c’est un petit pas mais je suis heureuse, mon cœur est si plein, de dire que c’est maintenant Canon dans le #mcu »

From the moment I joined @LokiOfficial it was very important to me, and my goal, to acknowledge Loki was bisexual. It is a part of who he is and who I am too. I know this is a small step but I’m happy, and heart is so full, to say that this is now Canon in #mcu #Loki 💗💜💙 pic.twitter.com/lz3KJbewx8

— Kate Herron (@iamkateherron) June 23, 2021