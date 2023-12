Doctor Who saison 14 : Le Docteur et Ruby reviennent au printemps 2024 (trailer)

Découvrez le trailer de la prochaine saison de Doctor Who, qui arrivera au printemps sur Disney+.

Après une première introduction remarquée dans le dernier épisode des 60 ans de Doctor Who, Ncuti Gatwa a enfin pu donner un véritable aperçu de son 15e Docteur dans l’épisode de Noël dévoilé hier sur Disney+. Cet épisode fut aussi l’occasion de rencontrer Ruby Sunday (Millie Gibson), nouvelle camarade de voyage du Docteur pour la suite de la série.

Dans le dernier épisode spécial du 60e anniversaire, ce nouveau Docteur est né d’une bi-génération initiée par le Fabricant de jouets (Neil Patrick Harris), permettant au quatorzième docteur de David Tennant de vivre une vie paisible.

Alors que Gatwa prend désormais correctement les rênes du personnage, la première bande-annonce de la saison 14 de Doctor Who offre un véritable aperçu des aventures du Quinzième Docteur.

La première bande-annonce de la saison 14 de Doctor Who propose de nouveaux aperçus sur certaines des premières images présentées précédemment pour les nouvelles aventures et les mettent en contexte, à savoir celles entourant les années 60 et les costumes victoriens classiques dans lesquels le Quinzième Docteur et Ruby ont été montrés.

Dans les années 60, les deux vont s’aventurer aux studios Abbey Road et interagir avec les Beatles au sommet de leur renommée, bien que la manière dont le groupe de rock soit impliqué reste floue. Quant à leurs aventures victoriennes, elles font allusion à une nature méchante derrière le personnage encore anonyme de Jonathan Groff, ainsi qu’à un ton romantique complexe entre lui et le Quinzième Docteur.

Avec les propres origines de Ruby encore largement inconnues et un certain nombre de parallèles établis entre elle et le quinzième docteur de Gatwa dans le nouveau spécial de Noël, il sera intéressant de voir si elle-même a des liens avec la tradition du Timeless Child, ou un lien avec d’autres grands personnages du passé de la série.

On notera que si techniquement, c’est la saison 14, les nouveaux épisodes sont considérés comme une saison 1. Il semblerait que la série tente un véritable renouveau.

Doctor Who revient au printemps 2024 sur Disney+.

Doctor Who Saison 1 – Teaser

Crédit ©BBC/Disney+