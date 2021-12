Scorsese devrait faire un film Marvel pour mieux comprendre, d’après Tom Holland

A l’occasion de la promotion de Spider-Man No Way Home, l’acteur Tom holland pense que Martin Scorsese ne comprend pas que les films Marvel sont du cinéma produit de la même manière que ses films.

C’est le débat sans fin d’Hollywood : la guerre des films d’auteurs et des blockbuster Marvel. Alors que Martin Scorsese ou Francis Coppola râlent sur ces films qui enregistrent des chiffres ahurissant au Box-office, et la multiplication de ces derniers depuis 10 ans, à l’image du dernier Spider-Man qui est le plus grand succès cinématographique depuis le Covid, le débat continue sur la nature des films Marvel dans le 7ème Art.

Si pour Scorsese ces films – et plus particulièrement les films de franchises qui dominent l’industrie hollywoodienne – seraient plus de l’ordre du divertissement vide type parc d’attraction que du cinéma dans sa forme la plus pure, son opinion a le don d’agacer ceux qui y jouent, ainsi que ceux qui travaillent sur ces films, de James Gunn, en passant par les frères Russo, Jason Mamoa, Robert Downey Jr ou Benedict Cumberbatch…

C’est au tour d’un autre membre du MCU de s’exprimer sur le sujet, qui ne manque pas de revenir à chaque nouvelle sortie d’un film de super-héros. Dans une interview avec le magazine Hollywood Reporter, pour la sortie de Spider-Man No Way Home, Tom Holland, est revenu sur le sujet.

Et ce dernier a un avis bien tranché face aux propos de Martin Scorsese : « On pourrait demander à Martin Scorsese s’il aimerait bien faire un film Marvel. Car il ne sait pas, puisqu’il n’en a jamais fait. J’ai joué dans des films Marvel, mais j’ai aussi joué dans des films qui faisaient partie du monde des Oscars, et la seule différence, sérieusement, c’est que l’un est plus cher que les autres. »

L’interprète de Spider-Man explique : « De la manière dont j’interprète le personnage, ou comment le réalisateur esquisse l’histoire et ses personnages – tout est pareil, mais à différente échelle. Je pense vraiment que ce sont des œuvres d’art. »

Il continue : « Quand vous faites ces films, vous savez bien que, -bon ou mauvais, des millions de gens vont les voir, alors que quand vous faites un film indépendant, s’il n’est pas bon, personne ne va prendre le temps d’aller vois s’il n’est pas bon, ce qui donne plus de pression. »

« Vous pourriez demander à Robert Downey Jr, Benedict Cumberbatch ou Scarlett Johansson – des gens qui ont fait des films qui ont prétendu aux Oscars mais aussi des films de Super-héros – il vous diront la même choses, ils sont pareils, juste à une autre échelle. Même si l’on porte moins de lycra dans les films à oscars. » ajoute ironiquement ce dernier.

Selon Tom Holland, tout n’est qu’une question de moyens et d’échelle marketing. Pour lui qu’on joue dans un film de franchise de super-héros ou dans un film indépendant, il n’existe aucune distinction, tout du moins pour un acteur.

Si l’on peut comprendre la frustration de certains réalisateurs, à l’heure où les franchises, la nostalgie à coup de reboot et de revival dominent le grand-écran, il ne faut pas oublier qu’Hollywood est avant tout une industrie financière, qui cherche, au-delà de produire et distribuer des œuvres du 7ème art, à faire avant tout du profit. Et personne ne pourra nier l’aspect ultra lucratif des films de super héros depuis 20 ans.

Le dernier film Marvel au cinéma est là pour en attester, avec des records inédit aux box-office en seulement une dizaine de jours d’exploitation. A l’heure de la SVOD multi-platerforme et de sorties de films directement sur ces dernières, il est certain que cela ne va pas changer de sitôt, au grand dam de Scorsese.

Crédit photo : ©Avalon – December 2021