Orphan Black Echoes : Amanda Fix et Avan Jogia rejoignent la série

Amanda Fix et Avan Jogia rejoignent Krysten Ritter dans la série Orphan Black Echoes.

Amanda Fix (la prochaine série High School) et Avan Jogia (Now Apocalypse, Retour à Zombiland) viennent de rejoindre la série Orphan Black: Echoes, la prochaine série spin-off se déroulant dans le monde d’Orphan Black, la série qui a fair de Tatiana Maslany une star. Les deux rejoignent Krysten Ritter qui a précédemment été castée dans l’un des rôles principaux de la série.

Orphan Black: Echoes se déroulent dans un futur proche et explorent la manipulation scientifique de l’existence humaine. La série suit un groupe de femmes – dont deux jouées par Ritter et Fix – alors qu’elles se frayent un chemin dans les vies des unes les autres et se lancent dans un voyage passionnant, dévoilant le mystère de leur identité et découvrant une histoire déchirante d’amour et de trahison.

Fix jouera Jules, une adolescente irascible qui essaie de se retrouver. Fille nouvellement adoptée de parents riches, Jules est une dure à cuire, un peu téméraire mais très intelligente.

Jogia incarnera Jack le petit ami de Lucy (Ritter), un ancien soignant militaire à la voix douce et père célibataire. Il a consacré sa vie à élever sa fille et découvre que la femme qu’il aime a un secret inimaginable.

Echoes a été créée par Anna Fishko, qui agit également en tant que showrunner et productrice exécutive. Elle sera accompagnée par le co-créateur de la série originale Orphan Black, John Fawcett, qui revient en tant que réalisateur et producteur exécutif de la nouvelle série.

Orphan Black Echoes est prévue pour une diffusion en 2023.

Source : Deadline / Crédit ©DR