Orphan Black Echoes : Krysten Ritter rejoint la série spin-off

Krysten Ritter rejoint Orphan Black Echoes, la série spin-off de Orphan Black.

Le monde d’Orphan Black va bientôt revenir à l’écran avec Orphan Black Echoes, une nouvelle série qui continuera d’explorer cet univers très riche. Après Tatiana Maslany dans la série originale, c’est Krysten Ritter qui sera la star de la nouvelle série en préparation pour AMC.

Orphan Black: Echoes se déroule dans un futur proche et explore la manipulation scientifique de l’existence humaine. Il suit un groupe de femmes – l’une d’entre elles jouée par Ritter – alors qu’elles se frayent un chemin dans la vie de l’autre et se lancent dans un voyage passionnant, dévoilant le mystère de leur identité et découvrant une histoire déchirante d’amour et de trahison.

Ritter jouera Lucy, une femme avec une histoire d’origine inimaginable, essayant de trouver sa place dans le monde. En plus de son rôle, Ritter sera également productrice exécutive.

Echoes a été créée par Anna Fishko, qui agit également en tant que showrunner. Elle sera accompagnée par le co-créateur de la série originale Orphan Black, John Fawcett, qui revient en tant que réalisateur et producteur exécutif de la nouvelle série.

Connue pour ses rôles-titres dans Jessica Jones de Marvel et Don’t Trust the B—- in Apartment 23, mais aussi pour son rôle mémorable dans Breaking Bad, Krysten Ritter sera ensuite vue dans Love and Death de HBO, face à Elizabeth Olsen. Elle a récemment été vue dans le film Nightbooks pour Netflix et a réalisé et produit la série surnaturelle The Girl in the Woods pour Peacock.

Orphan Black Echoes est prévue pour une diffusion en 2023.

