Secret Invasion : Le final a-t-il une scène post-génétique pour The Marvels ? (Spoilers)

Découvrez si le final de Secret Invasion contient une scène post-générique ou non dans la grande tradition de Marvel. Spoilers.

Secret Invasion brise la tradition de la scène post-générique. En effet, alors que la plupart des séries Marvel se sont terminées avec une scène post-générique qui met en place un prochain projet, ce n’est pas le cas pour Secret Invasion.

La série portée par Samuel L. Jackson dans le rôle principal de Nick Fury, n’a dans aucun épisode, contenu de scène post-générique, même le final n’en contient pas alors que certains fan s’attendaient à un avant goût de The Marvels, le prochain film du MCU avec Fury qui sera de retour.

Ce manque de scène post-générique est une surprise parce que Marvel a vraiment habitué son public à s’y attendre. C’est d’autant plus surprenant à cause du lien direct avec la suite de Captain Marvel. Cependant, le final contient bien une scène qui montre Fury repartir sur sa base spatiale de SABER en compagnie de son épouse Priscilla/Varra (Charlayne Woodard). C‘est le plus proche d’une scène post-générique que les fans peuvent espérer.

Dans Secret Invasion, Nick Fury est en conflit avec le nouveau général Skrull Gravik (Kingsley Ben-Adir) qui tente de mettre fin à l’humanité après que Fury et Captain Marvel aient promis de trouver une nouvelle maison aux Skrulls trente ans auparavant. Secret Invasion a ainsi des liens importants à la fois avec le premier film Captain Marvel et sa suite The Marvels qui sortira plus tard cette année.

Étonnamment Secret Invasion est la première série MCU de Disney+ à ne pas avoir de scène post-générique. Une chose devenue presque incontournable dans le MCU en général et à laquelle beaucoup s’attendaient. Comme quoi, Marvel sait parfois défier les attentes et a décidé de conclure Secret Invasion sans teaser un autre projet, laissant la série se terminer par elle-même.

Cela ne veut pas dire que le final ne met pas en place d’autres choses puisque clairement, Emilia Clarke reviendra dans le rôle de G’iah qui est désormais dotée de super-pouvoirs (est-elle officiellement la Super-Skrulls ?) et Olivia Colman sera aussi sans aucun doute de retour dans le rôle de Sonya Falsworth. Les deux femmes feront certainement équipe dans un futur projet.

Et bien sûr, la série a aussi un lien avec Armor Wars qui verra le retour de Don Cheadle dans le rôle d’un Rhodey probablement traumatisé qui devra faire le ménage derrière le Skrull qui s’est fait passer pour lui pendant un moment. Le vrai Rhodey a été libéré alors que son double Skrull a été tué par Fury.

L’intégralité de Secret Invasion est à voir sur Disney+.

Crédit ©Disney+