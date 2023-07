Secret Invasion : Le twist sur Rhodey aura-t-il un impact sur le film Armor Wars ? (Spoilers et théorie)

Le twist sur Rhodey dans Secret Invasion aura-t-il un impact sur le film Armor Wars avec Don Cheadle ? Spoilers et théorie.

À la fin de l’épisode 3, Secret Invasion a teasé la possibilité que le colonel James « Rhodey » Rhodes (Don Cheadle) ait été remplacé par un Skrull. L’épisode 4 scelle l’affaire en montrant comment le Rhodey actuel est en fait imité par l’un des Skrulls travaillant avec Gravik (Kingsley Ben-Adir) pour déclencher la Troisième Guerre mondiale et transformer la Terre en une friche nucléaire.

Puisque les Skrulls sont immunisés contre la radioactivité, les extraterrestres pourraient revendiquer la planète pour eux-mêmes. Tout ce qu’ils ont à faire est de pousser les nations à agir sur leur haine déjà existante les unes envers les autres. Le fait qu’un Skrull est pris l’apparence de Rhodey est logique puisque Gravik a besoin d’un espion dans les hautes sphères des États-Unis et Rhodey est proche du président.

De plus, l’épisode 4 semble mettre en place des possibilités d’histoires pour le film Armor Wars axé sur War Machine, le super-héros incarné par Cheadle. Pour le moment, le projet qui devait être une série avant de devenir un film, reste grandement secret, on ne peut donc que supposer ce qui pourrait se passer pour le personnage qui n’est plus dans l’ombre de Tony Stark et peut briller par lui-même.

Depuis quand Rhodey est-il un Skrull ?

Au fil des années, Rhodey est devenu plus une personne à part entière jusqu’à ce qu’il se présente enfin comme un égal dans les événements de Avengers: Endgame. Donc, nous nous attendions tous à ce qu’Armor Wars termine l’arc de Rhodey en lui permettant de réfléchir au pouvoir destructeur de la technologie de Stark Industries et à la responsabilité que ceux qui la portent doivent assumer.

Bien sûr, cela crée un conflit immédiat avec la position de Rhodey en tant que lieutenant-colonel qui agit sous la hiérarchie militaire des États-Unis – car, à un moment donné, il serait obligé de choisir entre être un héros ou être un soldat. Mais le twist de Secret Invasion pourrait changer les choses.

Maintenant que nous savons qu’un Skrull se fait passer pour Rhodey, on se demande où se trouve le héros humain et depuis combien de temps il est piégé dans l’une des cellules mentales de Gravik. Puisque les Skrulls sont des métamorphes spécialisés dans la tromperie, on ne sait pas si le Rhodey que nous avons vu dans The Falcon et le Soldat de l’Hiver était déjà un Skrull. Pire encore, Rhodey aurait pu être remplacé par un Skrull bien avant, ce qui aurait mis le vrai James Rhodes sur la touche durant les événements de la plupart de la saga Infinity.

Certaines preuves dans Secret Invasion indiquent que Gravik travail sur son insurrection depuis très longtemps. Par exemple, dans l’épisode 4, nous apprenons que la femme de Nick Fury (Samuel L. Jackson), Varra/Priscilla (Charlayne Woodard), travaille pour Gravik depuis le début. De plus, alors que Varra tombe véritablement amoureuse de Fury, elle a choisit de se faire passer pour Priscilla pour se rapprocher de l’espion. Et puisque Fury et Varra sont ensemble au moins depuis l’invasion de New York, qui s’est produite en 2012, on ne sait pas si un Skrull s’est fait passer pour Rhodey pendant toutes ces années.

Hommage à Iron Man ?

Indépendamment du moment où un Skrull a remplacé Rhodey, le véritable War Machine est sur le point de se réveiller dans un monde qu’il ne connaît pas. Peut-être a-t-il perdu quelques mois de sa vie, ou peut-être même quelques années. Dans tous les cas, Rhodey sera confronté au fait troublant qu’une autre personne a utilisé son visage pour semer le chaos dans le monde.

Depuis l’annonce d’Armor Wars, nous savons que l’histoire se déroule après Secret Invasion et qu’elle est profondément liée à l’insurrection Skrull. Nous avons maintenant une idée plus claire de la façon dont les deux projets pourraient être liés. Mieux encore, le prochain film aura l’excuse parfaite pour donner à Rhodey l’une des meilleures histoires d’Iron Man racontée dans les comics, permettant à War Machine de suivre un chemin similaire à celui de son défunt ami et lui rendre ainsi hommage.

Dans les comics Armor Wars, Stark risque sa réputation pour s’assurer qu’aucun méchant ne peut utiliser la technologie Stark. De même, une fois que Rhodey se réveillera d’un profond sommeil, il se rendra peut-être compte que son imitateur Skrull a utilisé l’armure de War Machine pour créer de nouvelles armes dans le monde entier – et si tel est le cas, Rhodey aura toutes les raisons d’aller contre l’armée américaine et de récupérer la technologie.

Gardez bien en tête que ce ne sont que des spéculations, on attend de voir comment l’histoire de Secret Invasion se résoudra et surtout comment la série informera les événements du film Armor Wars.

Il reste deux épisodes pour Secret Invasion, qui est diffusée chaque mercredi sur Disney+.

