Secret Invasion : La série met-elle en place Les 4 Fantastiques ? (Spoilers)

Un grand méchant des 4 Fantastiques est-il sur le point d’être révélé dans Secret Invasion ? Spoilers.

La série Secret Invasion est actuellement à mi-parcours avec l’épisode 3 ayant été dévoilé cette semaine. Nick Fury tente de démanteler une énorme invasion de Skrulls prêts à envahir la Terre et détruire l’humanité.

Il y a des années, Fury a promis aux Skrulls de leur trouver un foyer, mais depuis, le million de réfugiés errent sur la Terre, se faisant passer pour des humains et prennent chaque jour des mesures menaçantes pour assurer leur place dans notre monde social et politique.

À la fin du premier épisode, nous pouvons voir qu’ils sont prêts à aller plus loin dans leurs actes lorsqu’ils activent avec succès des bombes dans un centre-ville surpeuplé de Moscou et tuent des milliers de personnes.

Dans le troisième épisode, le plan de leur leader Gravik est révélé. Ce dernier compte créer les premiers super Skrulls du MCU au moment même où les nations de la Terre sont occupées dans une guerre mondiale et assurer le pouvoir des Skrull sur l’humanité. Et il semble assez probable qu’il se donnera d’abord le traitement de superpuissance, faisant possiblement de lui le Super-Skrull.

Le Super-Skrull a commencé comme un méchant singulier de Marvel Comics, créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1963. Il possédait simultanément tous les pouvoirs d’un Skrull et des Quatre Fantastiques (changement de forme, étirement, peau rocheuse, pyrokinésie et invisibilité). Mais dans Marvel Comics des derniers jours, le concept a évolué pour inclure toute une classe d’espions Skrulls qui sont conçus pour se faire passer pour des super-héros.

Donc, si vous entendez quelqu’un parler de « super Skrulls », il s’agit de Skrulls qui ont copié les pouvoirs des héros de la Terre. S’ils parlent du « Super-Skrull », ils veulent dire le méchant Skrull spécifique avec les pouvoirs des Quatre Fantastiques.

Nick Fury n’a aucune intention de faire appel aux Avengers, en dehors de Rhodey (qui est peut-être un Skrull dans la série) vous ne verrez aucun des Super-Héros habituels. Il est donc bien possible que Gravik soit le Super-Skrull et qu’il soit un des moyens d’entrée des Quatre Fantastiques dans le MCU.

On attend de voir Secret Invasion est la série qui introduira vraiment la notion des Quatre Fantastiques dans le MCU alors qu’un film est e préparation pour une sortie prévu en mai 2025.

Secret Invasion est diffusée chaque mercredi sur Disney+.

Source : Polygon/Screen Rant / Crédit ©Disney+