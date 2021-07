Legends of Tomorrow saison 6 et 7 : Fin pour Constantine, Gideon humaine et teasing du mariage (trailer)

Le panel du Comic Con de Legends of Tomorrow annonce la fin pour Constantine, un nouveau rôle pour Matt Ryan, Gideon en chair et en os et un teasing pour le mariage à venir.

L’heure de Constantine dans Legends of Tomorrow touche peut-être à sa fin dans la saison 6, mais son interprète Matt Ryan ne va nulle part. Le panel du Comic Con de la seule série de l’Arrowverse présente cette année, a révélé que l’histoire de Constantine se terminera dans la saison 6 en cours de diffusion sur la CW. Il jouera un nouveau personnage dans la saison 7 nommé Dr Gwyn Davies.

« Tout au long de son histoire dans les comics et les séries, John est un personnage qui marche toujours seul. Il va et vient dans les histoires » , a déclaré Ryan lors du panel. « Le temps du voyage de John avec les Légendes et avec moi est terminé. Je suis vraiment excité de jouer un autre rôle dans cette série et de créer un nouveau rôle avec tout le monde, et de m’amuser avec ça d’une manière que je n’ai pas pu avec John. C’est donc vraiment, vraiment excitant de voir ce que cela va être et de découvrir comment ce nouveau personnage s’intègre et cause des problèmes aux Légendes. »

Dans la saison 7, « les légendes sont bloquées à un moment et à un endroit particuliers », a déclaré Klemmer. « Ils sont privés de leur capacité à voyager dans le temps, et le personnage de Matt devient donc le salut possible pour notre équipe. »

La fin de cette version Constantine (commencé dans la série de NBC) dans la série est une déception, mais elle n’est étonnante. HBO Max prépare une nouvelle série avec le personnage, produite par JJ Abrams. Warner Bros semble être dans le désir de rebooter le personnage avec un autre acteur.

Gideon en live-action

En plus de cela, l’actrice Amy Louise Pemberton, qui est la voix de l’intelligence artificielle Gideon et est apparue à plusieurs reprises à l’écran, jouera un rôle encore plus important à l’automne. Dans la saison 7, Pemberton jouera la version en chair et en os de Gideon à temps plein dans le monde réel.

Mais avant de voir le nouveau personnage de Matt Ryan et Gideon en chair et en os dans la saison 7, la saison 6 continue cet été et une bande-annonce pour le reste de la saison a été dévoilée. On a ainsi un aperçu du mariage de Sara et Ava qui va être interrompu par le méchant Bishop. Cela rappelle ce qui s’est passé durant le mariage de Barry et Iris dans le crossover Crisis on Earth X avec les Nazis de la Terre X.

Mais le couple finira par vraiment se marier : « Nous aurons un mariage magnifique, très intime, très doux, très sincère et émotionnel pour Ava et Sara à la fin de notre saison qui aura une grande twist façon Legends », promet Shimizu. « [Le final] va être plus important que le crossover en termes de quantité d’effets visuels et de folie. »

La saison 6 de Legends of Tomorrow est actuellement en pause. La série reviendra le 8 aout prochain avec un épisode réalisé par Jes Macallan alias Ava. Puis la saison 7 arrivera le 13 octobre sur la CW.

Legends of Tomorrow saison 6 – Trailer pour la suite