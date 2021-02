Constantine : Une nouvelle série avec un nouvel acteur ?

HBO Max préparerait une série Constantine et serait à la recherche d’un acteur type « jeune Riz Ahmed » pour le rôle.

Depuis un certain temps, il se murmure qu’une nouvelle version de Constantine est dans les tuyaux chez HBO Max. L’année dernière, on a appris que J.J. Abrams cherchait à développer un projet centré sur le personnage mais rien de très concret n’avait alors été annoncé.

Selon The Illuminerdi, la série HBO Max revisiterait John Constantine avec une « réinvention plus sombre du personnage ». Toujours selon cette source, la série « sera moins axée sur la religion, et plus axée sur les éléments d’horreur des comics de Constantine ».

La rumeur veut que l’équipe de production soit également à la recherche d’un acteur principal pour jouer dans la série avec l’espoir de caster un acteur non-blanc, la vingtaine, « semblable à un jeune Riz Ahmed ».

Illuminerdi rapporte également que HBO Max et Abrams ne ciblent pas nécessairement Ahmed spécifiquement pour jouer le nouveau John Constantine, mais « utilisent son look comme point de départ » dans leur quête pour présenter une nouvelle version du personnage.

Depuis 2014, Matt Ryan est le visage de John Constantine. Il a joué le personnage dans la série de NBC durant une saison avant de rejoindre l’Arrowverse dans Arrow puis dans Legends of Tomorrow. Il est aussi la voix de Constantine dans la web série animée Constantine: City of Demons et dans les films animés Justice League Dark.

En parallèle, il se murmure aussi qu’une suite du film de 2005 est toujours en développement avec Keanu Reeves qui reprendrait son rôle, mais là encore, rien d’officiel.

On attend une annonce officielle de Warner Bros et Bad Robot.

